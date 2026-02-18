Ireland Baldwin verrät geheime Regeln für 'Nepo Babys'

Ireland Baldwin (30) nimmt auf TikTok ihre eigene Promi-Herkunft auf die Schippe und hat klare "Regeln" für sogenannte Nepo Babys aufgestellt. In einem Video erklärt die Tochter von Alec Baldwin (67) und Kim Basinger (72), wie sich Kinder berühmter Eltern ihrer Meinung nach verhalten sollten – und trifft damit einen Nerv bei ihren Followern. Gleich zu Beginn macht das Model deutlich, dass sie keine Ausreden gelten lässt: Wer durch berühmte Eltern Vorteile hat, solle das nicht abstreiten: "Du kannst nicht leugnen, wer du bist. Du lässt uns ziemlich dumm aussehen, wenn du dir all das selbst zuschreibst. Also hör auf." Mit lockeren Sprüchen, aber deutlicher Botschaft spricht Ireland zu allen, die wie sie im Schatten bekannter Familiennamen aufwachsen – inklusive Cousinen wie Hailey Bieber (29) und Alaia Baldwin (33).

Ireland setzt auf Humor: Wer einen berühmten Elternteil habe, dürfe "einmal am Tag weinen", bei zwei prominenten Eltern sei das Kontingent unbegrenzt. Besonders offen spricht die Influencerin über teure Geschenke, die eigentlich von den Eltern finanziert werden: "Wenn du deinen Eltern ein Geschenk mit dem Geld deiner Eltern kaufst, musst du lügen", betont sie und empfiehlt, eine alte Rest-Gage aus einem TV-Film als angebliche Geldquelle vorzuschieben. Auch beim Smalltalk über die Kindheit rät sie zu Bescheidenheit: Sätze wie "Ich bin in der Mittelstufe mit dem Bus gefahren, ich verstehe das" seien besser als Geschichten über VIP-Touren in Disneyland mit 30 Leuten. Beim Thema Liebe setzt sie noch einen drauf: Man müsse mindestens einmal jemanden daten, dessen gesamte Familie "am Boden zerstört" sei, wenn die Beziehung endet – nicht wegen der Person selbst, sondern weil sie große Fans der berühmten Eltern waren. Ihr augenzwinkerndes Fazit unter dem Clip: "Manche von euch halten sich nicht an die Regeln!!!!"

Ireland, die mit Musiker RAC (41) die gemeinsame Tochter Holland großzieht, ist im dichten Geflecht der Baldwin-Familie groß geworden. Neben ihrem berühmten Vater Alec, der mit Ehefrau Hilaria sieben weitere Kinder hat, gehört sie zu einer ganzen Riege prominenter Verwandter, die regelmäßig in der Öffentlichkeit stehen. Ihre Cousine Hailey hat mit der Ehe zu Justin Bieber (31) eine weitere globale Fanbasis dazugewonnen und ist als Model und Unternehmerin gefragt, während Alaia als Model und Influencerin ihren eigenen Weg geht. Immer wieder gewähren die Baldwins über Social Media Einblicke in ihr Familienleben – mal chaotisch, mal sehr privat, aber oft mit einem ähnlichen Humor, den Ireland nun auch in ihrem TikTok-Video zeigt.

Getty Images Ireland Baldwin im Januar 2020 in Los Angeles

Instagram / kim.basinger Kim Basinger und Tochter Ireland Baldwin

Getty Images Ireland und Alec Baldwin