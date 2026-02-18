Kylie Kelce plant eine Brustoperation nach vier Kindern

Kylie Kelce (33) hat in der neuesten Folge ihres Podcasts "Not Gonna Lie" offen über ihre Pläne für eine Schönheitsoperation gesprochen. Die 33-Jährige, die mit ihrem Ehemann Jason Kelce (38) vier Töchter hat, verriet darin, dass sie sich nach den Schwangerschaften einer Bruststraffung unterziehen möchte. "Um das klarzustellen, es gibt einen groben Plan, dass ich meine Brüste irgendwann wieder dorthin zurückbringe, wo sie hingehören, weil – vier Kinder. Das ist alles, was ich dazu sagen muss", erklärte sie in der Galentine's-Day-Episode, bei der ihre einstigen College-Mitbewohnerinnen zu Gast waren. Kylie hat sogar schon konkrete Vorstellungen, wie sie ihren Freundinnen das Ergebnis präsentieren will, wie E! News und TMZ berichten.

In der Podcast-Folge zeigte Kylie ihren Freundinnen Amber und Gab ein Video, in dem eine Frau eine Party veranstaltet, um ihre neuen Brüste zu enthüllen. "Mein Plan ist, dass wir am Ende genau das machen werden", sagte sie zu ihren Freundinnen. Falls einige von ihnen nicht wollten, hätte sie bereits eine Strategie parat: "Ich würde euch mit Snacks ködern und dann einfach sagen: 'Hey, habt ihr die hier schon gesehen?'", scherzt sie. Sie wolle dann auch ein solches TikTok drehen.

Kylie und Jason haben gemeinsam die Töchter Wyatt, Elliotte, Bennett und Finnley, die im März 2025 als jüngste zur Welt kam. Es ist nicht das erste Mal, dass die frühere College-Hockeyspielerin offen über die körperlichen Veränderungen nach den Schwangerschaften spricht. In einer Oktober-Episode ihres Podcasts erzählte sie laut OK Magazine, dass sie schon vor den Kindern kleine Brüste gehabt und fast ausschließlich Sport-BHs getragen habe. Ob das Ehepaar nach vier Töchtern mit der Familienplanung abgeschlossen hat, ist noch unklar. Jason sagte im vergangenen September im Podcast "Bussin' with the Boys", dass Kylie ursprünglich fünf Kinder wollte. Wann die Influencerin ihren Freundinnen ihre neue Oberweite präsentieren wird, bleibt also abzuwarten.

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

IMAGO / Everett Collection Kylie Kelce, Podcasterin