Prinz William wurde mit 16 Jahren erstmals zum Patenonkel

Prinz William (43) hat bereits in jungen Jahren begonnen, eine wichtige Rolle im Leben anderer zu übernehmen. Mit gerade einmal 16 Jahren durfte der Prinz von Wales zum ersten Mal Patenonkel werden. Bei der Taufe von Prinz Konstantin-Alexios von Griechenland und Dänemark (27) im Jahr 1999 stand er stolz an dessen Seite – seinen Arm aufgrund eines Rugby-Unfalls allerdings in einer Schlinge. Der Anlass, der in London stattfand, vereinte zahlreiche Royale, darunter König Felipe von Spanien (57) und König Frederik von Dänemark (57), die ebenfalls als Taufpaten des jungen Prinzen ausgewählt wurden. Mit der Möglichkeit, bald erneut Pate zu werden, würde William seine bisherigen drei Patenschaften möglicherweise auf vier erweitern.

Neben Prinz Konstantin-Alexios zählten auch Tom Pettifer und Grace van Cutsem zu den Patenkindern des zukünftigen Königs. Tom ist der Sohn von Williams ehemaliger Nanny Tiggy Legge-Bourke und gewann als Page bei Williams Hochzeit mit Kate die Herzen der Zuschauer. Grace, die Tochter eines Kindheitsfreundes von William, wurde ebenfalls im Rampenlicht bekannt, als sie bei der berühmten Balkonszene 2011 mit einer Grimasse ihre Ohren vor dem Jubel der Menge schützte. Nun könnte das nächste Kapitel in Williams Patengeschichte bevorstehen: Cosima Grosvenor, die Tochter seines engen Freundes Hugh Grosvenor (34), steht Daily Mail zufolge als mögliche Kandidatin fest. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

Williams Patensohn Konstantin-Alexios ist inzwischen längst erwachsen – und sorgt mittlerweile immer wieder mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen. Nach einer kurzen Romanze mit Poppy Delevingne (39) zeigte sich der junge Royal im vergangenen Jahr auf einer Star-Hochzeit in den USA verliebt an der Seite von Brooks Nader (28). Händchenhaltend schlenderten der royale Beau und das erfolgreiche Model zur Trauung von Olivia Culpo (33) und Christian McCaffrey (29) in Rhode Island. Zuletzt wurde der Royal im September 2025 mit der amerikanischen Schauspielerin Madelyn Cline (28) in New York City gesichtet.

Getty Images Prinz William kurz nach seinem Abschluss am Eton College im September 2000

Getty Images Prinz William besucht das Rob Burrow Centre for Motor Neurone Disease in Leeds

ActionPress Brooks Nader und Konstantin-Alexios von Griechenland und Dänemark