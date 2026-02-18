Prinz Harry und Meghans Krisen-Enthüllung erschüttert Palast

Die Beziehung von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) zur königlichen Familie war offenbar schon lange vor ihrem spektakulären Ausstieg im Jahr 2020 angespannt. Das enthüllt nun Russell Myers, Royal-Redakteur des britischen Magazins Mirror, in seiner neuen Biografie "William and Catherine: The Intimate Inside Story". Laut dem Buch zeigten sich die ersten dramatischen Anzeichen einer Krise bereits während der Planung von Harrys und Meghans Hochzeit im Jahr 2018. Das Paar fühlte sich damals übergangen und ignoriert, was die Beziehungen innerhalb des Haushalts mit Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) zunehmend belastete.

Als Reaktion auf die angespannten Verhältnisse entschieden sich Harry und Meghan, sich von Kensington Palace zu distanzieren. 2019 wurde bekannt gegeben, dass die Queen (†96) einem eigenen Haushalt für die beiden zugestimmt hatte, der am Buckingham Palace angesiedelt werden sollte. Dieser bedeutende Schritt fiel zeitlich mit dem Umzug des Paares vom Nottingham Cottage zum familienfreundlicheren Frogmore Cottage zusammen, das laut Mirror für 2,4 Millionen Pfund auf Kosten der Steuerzahler renoviert worden war. Ein Jahr später zahlten Harry und Meghan die Summe zurück, nachdem ihr Rückzug aus den royalen Pflichten für breite Diskussionen gesorgt hatte.

Russell Myers, der William und Kate fast ein Jahrzehnt lang begleitet hat, schreibt in der Biografie: "Auch wenn die Trennung der beiden Haushalte hinter den Kulissen als logischer Schritt erschien – Harry und William waren mittlerweile verheiratet und weit über 30 –, war dies doch das erste öffentliche Anzeichen für eine Krise, die die gesamte Institution zu erfassen drohte." Neben den inneren Konflikten der royalen Familie geht der Autor in William and Catherine: The Intimate Inside Story auch konkret auf den Bruch zwischen den Brüdern Harry und William ein. Das Buch erscheint laut Mirror am 26. Februar und kann ab sofort vorbestellt werden.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober in New York

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Prinzessin Kate, 2018