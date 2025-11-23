Dieser Star versteckt sich in "The Masked Singer"-Quietsch

Natalia Wörner (58) sorgte in der dritten Woche von The Masked Singer auf ProSieben für eine faustdicke Überraschung. Die Schauspielerin, bekannt aus zahlreichen TV-Krimis, entpuppte sich als Gesicht hinter der quirligen Maske Quietsch. Zuvor hatte sie in einem bunten Kostüm als großes Hundespielzeug die Jury mit ihrer Bühnenpräsenz und einer energiegeladenen Performance des Hits "Le Freak" von Chic begeistert. Doch trotz ihres Einsatzes reichten die Zuschauerstimmen nicht aus, um Quietsch im Wettbewerb zu halten. Schließlich musste sie ihre Identität offenbaren – ein Moment, der das Rateteam sprachlos machte.

Die prominenten Rätsler hatten bis zuletzt wilde Theorien darüber aufgestellt, wer sich hinter Quietsch verbirgt. Während Gastjuror Sasha (53) auf das internationale Topmodel Toni Garrn (33) tippte, vermutete Verona Pooth (57) zunächst die Schauspielerin Anna Loos. Später änderte sie ihre Meinung und brachte Namen wie Sängerin Sarah Engels (33) oder Entertainer Riccardo Simonetti (32) ins Gespräch. Auch Chris Tall (34) blieb bis zum Ende bei seinem Tipp, es könnte sich um Gesine Cukrowski (57) handeln. Doch niemand hatte Natalia Wörner auf dem Schirm. In einem Bild-Interview nach ihrer Enthüllung verriet sie humorvoll, wie sie ihre Teilnahme vor Familie und Freunden geheim hielt, indem sie von frei erfundenen Filmaufnahmen berichtete.

Für Natalia, die sich schon lange im deutschen Fernsehen etabliert hat, war "The Masked Singer" eine ganz besondere Erfahrung. Über Jahre hinweg hat sie sich als TV-Kommissarin in verschiedenen Krimireihen einen Namen gemacht. Ihre Teilnahme an der Show zeigt eine neue, musikalische Seite der sonst als ernsthaft und fokussiert bekannten Schauspielerin. Natalia schloss sich in der Show somit einer imposanten Liste prominenter Teilnehmer an, die sich regelmäßig in ausgefallenen Kostümen präsentieren. In der vergangenen Woche wurde im Format etwa die dänische Filmikone Brigitte Nielsen enttarnt, die bis dahin unter der Maske Kiss für zahlreiche Überraschungen gesorgt hatte.

ProSieben "The Masked Singer" Quietsch

ProSieben Natalia Wörner bei "The Masked Singer"

Getty Images Natalia Wörner beim Deutschen Fernsehpreis 2024