TV-Auftritt: Natalia Wörner mit Sohn bei "Bares für Rares"

Natalia Wörner (56) und ihr Sohn Jacob haben in der aktuellen Sommerausgabe von "Bares für Rares XXL" für eine Überraschung gesorgt – und damit ist nicht nur ihr gemeinsamer TV-Auftritt gemeint. Das Duo brachte einen historischen Miniatur-Bauernhof mit, den sie in der Trödelshow auf dem Gelände des Klosters Eberbach im Rheingau anbieten wollten. Dieses wertvolle Sammlerstück stammt aus den 1920er- oder 1930er-Jahren und wurde ursprünglich auf einem Antiquitätenflohmarkt in Stuttgart gekauft. Der Experte Sven Deutschmanek schätzte den Wert auf 900 bis 1.300 Euro und bestätigte somit die Erwartungen von Natalia und ihrem Sohn.

Die Händler zeigten großes Interesse an den schönen Lindenholzfiguren, die in dem Miniatur-Bauernhof enthalten waren, darunter Tiere wie Pferde, Gänse und Schweine. Es entbrannte ein regelrechter Bieterwettstreit, den schließlich Daniel Meyer (51) für sich entschied, indem er 2.850 Euro bot. Eine besonders rührende Szene ereignete sich, als Daniel eine Gans aus dem Ensemble den beiden zurückgab – eine Geste, die Wörner und Jacob sichtlich bewegte. Denn schon zwei Generationen ihrer Familie spielten mit dem Miniatur-Bauernhof. Dieser symbolische Akt erleichterte sowohl den "nostalgischen Abschied" als auch den damit verbundenen "Loslass-Prozess", erklärte die 56-Jährige.

Vor wenigen Monaten erregte Natalia eher mit ihrem Liebesleben Aufmerksamkeit. Nach sieben Jahren Beziehung trennte sich die Schauspielerin im vergangenen Sommer von Heiko Maas. Daraufhin kamen Spekulationen auf, ob sie wieder mit ihrem Ex-Mann Robert Seeliger anbandeln könnte. Laut Bild-Informationen trafen sie sich an Karfreitag. Sie waren von 2004 bis 2008 verheiratet und bekamen den gemeinsamen Sohn Jacob. Die Gerüchte wurden jedoch schnell beendet. Ein Insider betonte, dass die beiden sich für den gemeinsamen Sohn gut verstehen würden und Natalia Single sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Natalia Wörner, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Natalia Wörner und Robert Seeliger, 2007

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie fandet ihr den gemeinsamen TV-Auftritt? Supercool und sympathisch. Etwas langweilig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de