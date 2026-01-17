Komponist Hans Zimmer arbeitet an "Harry Potter"-Serie mit

Star-Komponist Hans Zimmer (68) übernimmt den Sound für die geplante Harry Potter-Serie von HBO, die 2027 starten soll. Gemeinsam mit seinem Komponistenkollektiv "Bleeding Fingers Music" will der in Frankfurt geborene Musiker die Magie der sieben Bücher in eine komplett neue Serienpartitur übersetzen. Gedreht wird bereits, wo schon die legendären Kinofilme entstanden: in den Warner Bros. Studios Leavesden in Großbritannien. Vor der Kamera stehen mit Dominic McLaughlin als Harry, Arabella Stanton als Hermine und Alastair Stout als Ron drei junge Newcomer, während Hollywood-Größen wie John Lithgow (80) als Dumbledore, Paapa Essiedu als Snape und Janet McTeer als McGonagall für Professoren-Glanz sorgen.

Für das Mammutprojekt holt sich Hans Unterstützung aus dem eigenen Kreativkreis: Gemeinsam mit den Komponisten Kara Talve und Anže Rozman will er den bekannten Klang des Franchise in die neue Serie holen. In einem Statement, das unter anderem von Bild zitiert wurde, macht der Oscar-Preisträger klar, wie groß der Respekt vor dem musikalischen Erbe von John Williams (93), Patrick Doyle, Nicholas Hooper und Alexandre Desplat ist. "Die Verantwortung ist etwas, das Kara Talve, Anže Rozman und ich nicht auf die leichte Schulter nehmen", erklärte der Komponist. Gleichzeitig kündigte er an, das Publikum der Magie "ein Stück näher" bringen zu wollen.

2026 wird für den Komponisten ohnehin ein dichtes Jahr: Parallel beschäftigt ihn der Rennfilm "F1", seine Musik taucht in der neuen Staffel von Euphoria auf, und am Ende des Jahres fiebern Fans einem weiteren Wiederhören entgegen – dem neuen Soundtrack zu Dune: Part Three. Aus der Produktionsschmiede rund um Hogwarts heißt es unterdessen, man setze auf eine dichte Erzählweise und möchte die Welt durch Figuren, Bilder und eben Hans Klangsprache sprechen lassen. Geplant ist, dass jedes Buch – von "Der Stein der Weisen" bis "Die Heiligtümer des Todes" – als eigene Staffel umgesetzt wird.

Imago Hans Zimmer spricht mit Mikrofon bei einer Pressekonferenz zu "Hans Zimmer Live – The Next Level" in Köln, 14. Oktober 2025

Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout

Getty Images Sonia Saraiya, Sam Levinson, Zendaya, Hunter Schafer, Barbie Ferreira und Eric Dane