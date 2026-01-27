Ausgeplaudert: Cillian Murphy könnte neuer Voldemort werden

Ralph Fiennes (63) sorgt für Wirbel in der Harry Potter-Fangemeinde: Der frühere Voldemort-Darsteller wurde bei einem Event zur geplanten HBO-Fantasyserie gelöchert – vor allem dazu, wer in seine ikonische Rolle als kahlköpfiger "Du-weißt-schon-wer" nachrücken könnte. Als er darauf angesprochen wurde, wer seinen Platz einnehmen solle, deutete Ralph laut LADbible an, bereits mehr zu wissen: "Man hat mir gesagt, meine Fußstapfen seien bereits gefüllt." Kurz darauf nannte er ausgerechnet "Oppenheimer"-Star Cillian Murphy (49) als "sehr gute Wahl" für den neuen Dunklen Lord – eine leise Andeutung, die ausreichte, um in den sozialen Netzwerken heftige Diskussionen auszulösen.

Bereits in der Vergangenheit hatte Ralph von Cillian als möglichem Nachfolger geschwärmt, doch diesmal klangen seine Worte für viele Fans nicht mehr nach reinem Wunschdenken. Besucher des Events berichteten, der Schauspieler habe direkt nach seiner Aussage überrascht und nervös gewirkt – fast so, als sei ihm erst in diesem Moment bewusst geworden, welche Brisanz seine Worte für die Zuhörer haben. Offiziell gibt es von HBO allerdings weiterhin keine Bestätigung zur Besetzung des Zauberers, dessen Name nicht genannt werden darf. Die neue Serie, die ab 2027 erscheinen und die Bücher detailliert nacherzählen soll, befindet sich noch in der Entwicklung, während Fans jede noch so kleine Bemerkung der Beteiligten genau unter die Lupe nehmen und wilde Theorien spinnen.

Cillian selbst tat zuletzt sein Bestes, die Gerüchte über seine mögliche Rolle in der neuen Serie zu zerstreuen. Im Podcast "Happy Sad Confused" erklärte der Schauspieler laut Variety bereits im vergangenen September: "Nein. Nein. Wirklich nicht. Ich weiß nichts darüber." Er verwies außerdem darauf, wie schwer es sei, in die Fußstapfen von Ralph zu treten. Privat hält sich der Ire meist aus dem Rampenlicht heraus, spricht selten über sein Familienleben und lässt lieber seine Rollen wirken – ob als stiller Kommandeur in Militärdramen oder als komplexer Antiheld. Ralph wiederum hat in Interviews oft erzählt, wie sehr ihn die Jahre als Voldemort geprägt haben. Dass ausgerechnet er nun vor laufenden Kameras Cillian lobt und damit die Gerüchteküche ordentlich anheizt, macht den Moment für viele Fans zu einem kleinen Popkultur-Ereignis – auch wenn die endgültige Entscheidung weiterhin auf sich warten lässt.

Getty Images Cillian Murphy bei den Oscars 2024

United Archives GmbH / ActionPress Ralph Fiennes als Lord Voldemort in "Harry Potter und der Orden des Phönix"

Getty Images Ralph Fiennes, September 2022