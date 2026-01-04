Trennungsgrund: Paul Hogan und Linda hatten nichts gemeinsam

Es begann als Leinwandromanze und endete mit einer leisen Erkenntnis: Linda Kozlowski (67) und Paul Hogan (86) lernten sich 1985 am Set der Kultkomödie "Crocodile Dundee" kennen, verliebten sich und gaben sich 1990 im australischen Byron Bay das Jawort. Nach 24 Ehejahren folgte 2014 die Trennung. Inzwischen lebt ihr gemeinsamer Sohn Chance bei Paul in Los Angeles, während Linda Hollywood hinter sich gelassen hat. Sie sprach offen darüber, warum die Ehe scheiterte – und ihre Worte zeichnen ein nüchternes Bild einer Liebe, die an Alltäglichem zerbröselte.

"Wir haben uns einfach natürlich auseinandergelebt", sagte Linda dem Magazin New Idea kurz nach der Trennung. "Eines unserer Probleme war, dass wir wirklich nichts gemeinsam hatten, und mit der Zeit passiert das vielen Menschen." Paul sah das ähnlich pragmatisch. Gegenüber dem Daily Telegraph erklärte der Schauspieler 2020, seine Ehen hätten sich "mit den Jahren einfach abgenutzt". Er wolle nicht im Detail erklären, was funktioniert habe und was nicht, "man kommt einfach darüber hinweg", sagte er. Linda hatte schon zuvor erzählt, dass ihr Welterfolg als Reporterin Sue Charlton in "Crocodile Dundee" zur Schublade wurde: Rollenangebote reduzierten sich auf die Freundin eines Komikers, weshalb sie viele Projekte ablehnte und sich später aus dem Filmgeschäft verabschiedete.

Privat kreuzten sich ihre Wege zuletzt dennoch: In Los Angeles wurde Linda im Mai bei einem seltenen gemeinsamen Ausflug mit Paul, Sohn Chance und ihrem langjährigen Partner Moulay Hafid Baba gesehen. Paul, der in Australien einst als Rettungsschwimmer arbeitete und bereits früh Vater wurde, pflegt ein enges Verhältnis zu seinen Kindern und liebt das Familienleben. Dass er sich in den vergangenen Jahren häufiger aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, machte sein seltenes Erscheinen bei Events umso bemerkenswerter. Linda wiederum genießt das ruhigere Leben fern der Studios – ein Kontrast zu den grellen Schlaglichtern, die sie und Paul einst als Traumpaar aus "Crocodile Dundee" begleiteten.

Getty Images Paul Hogan und Linda Kozlowski bei den TV Week Logie Awards 2004 in Melbourne

Getty Images Linda Kozlowski bei der G'Day USA Los Angeles Black Tie Gala 2012 in Hollywood

Getty Images Paul Hogan im Januar 2019