Daniel Lotts Frau Eva teilt emotionale Worte nach Frühgeburt

Daniel Lotts Baby kam als Frühchen in der 29. Schwangerschaftswoche zur Welt. Aktuell liegt der kleine Leo noch auf der Kinderintensivstation. Für seine Eltern ist das eine schwierige und beängstigende Zeit. Jetzt meldet sich auch Daniels Frau Eva aus dem Wochenbett. Dort liegt sie derzeit ohne ihr Baby – ein Umstand, der ihr schwer zu schaffen macht. "Darauf bereitet dich keiner vor. Wenn dein Baby zu früh geboren wird, dann steht die Welt kopf. Nichts ist, wie du es dir vorgestellt hast. Kein weiches Wochenbett. Kein Ankommen. Kein Bonding. Keine Regeneration", schreibt die frisch gebackene Zweifachmama bei Instagram. In dem kurzen Clip, den sie dazu postet, ist deutlich zu sehen, wie sehr sie mit der Situation kämpft.

Statt der Kuschel- und Kennenlernzeit mit ihrem Baby muss sie nun mit ansehen, wie der Kleine an Schläuchen hängt. Die Sorge ist groß, ebenso wie das Gefühl der Hilflosigkeit: "Alles, was ich tun kann, ist ein paar Milliliter abgepumpte Milch auf der Kinderintensivstation vorbeizubringen, mit ihm zu reden. Wenigstens etwas Gutes tun", beschreibt Eva ihre Gefühlswelt. Die Abläufe scheinen für sie eher mechanisch zu sein: "Um dein Baby herum Bildschirme und Piepen, und ich? Funktioniere einfach nur." Kraft und Trost spenden ihr aber die Fans. In den Kommentaren fühlen sie mit Eva und Daniel, schenken ihnen Herzen und aufmunternde Worte.

Schon vor einigen Wochen musste Eva aufgrund eines Blasensprungs ins Krankenhaus. Zwischenzeitlich sah es auch so aus, als würde der kleine Leo sogar noch früher kommen. Als die junge Mutter Blut im Fruchtwasser hatte, drohte ein Kaiserschnitt in der 27. Schwangerschaftswoche. Das konnte abgewendet werden. Dennoch kam Leo am Sonntag viel zu früh auf die Welt. "Er ist auf der Kinderintensivstation und braucht noch etwas Hilfe beim Atmen. Bei der Geburt hat er uns mit seinem Geschrei ganz deutlich gezeigt, wie viel Power und Lebenslust in ihm stecken", erzählte der ehemalige Bachelorette-Kandidat seiner Community. Allerdings betonte er später, dass er und Eva noch etwas Zeit brauchen, die Entbindung zu verarbeiten, bevor sie die Details erzählen.

Instagram / ivy.zlr Influencer Daniel Lott mit seiner schwangeren Frau Eva, Januar 2026

Instagram / ivy.zlr Daniel Lotts Ehefrau Eva nach der Geburt ihres Sohnes Leo, Februar 2026

