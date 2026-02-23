"War und ist viel": Daniel Lott meldet sich nach Frühgeburt

Nachdem Daniel Lotts Ehefrau Eva bereits vor einigen Tagen ein ungeplanter Kaiserschnitt gedroht hatte, kam ihr kleiner Sohn Leo nun vergangenes Wochenende zur Welt – allerdings viel zu früh. Eva war gerade mal in der 29. Schwangerschaftswoche. Auch wenn Leo mutig auf die Welt kam und laut Daniel gleich bewies, wie kräftig er ist, war die Frühgeburt besonders für die Eltern nervenaufreibend. Die Nachwirkungen stecken ihnen immer noch in den Knochen. "Die letzten 48 Stunden waren einfach nur unglaublich emotional, anstrengend und einzigartig", schreibt der Ex-Bachelorette-Kandidat bei Instagram. Die frischgebackenen Eltern brauchen jetzt erst mal selbst Zeit, alles zu verarbeiten, bevor sie es ihren Followern erzählen können: "Was wie wo passiert ist und wie es zu allem kam, müssen wir erst mal selber verarbeiten und aufarbeiten. Es war und ist viel. Und wir berichten danach."

Bereits die vergangenen Wochen verbrachten Eva und Daniel im Krankenhaus. Die junge Mutter erlitt in der 21. Schwangerschaftswoche im Dezember einen Blasensprung und blieb danach im Krankenhaus. Mitte Februar wurde dann bei einer Untersuchung Blut im Fruchtwasser entdeckt, weshalb die Ärzte wohl mit einem spontanen Kaiserschnitt rechneten. Daniel berichtete seinen Fans, dass es für Eva schon in den frühen Morgenstunden in den Kreißsaal ging. Wenige Stunden später folgte die Entwarnung: "Nach Nüchternheit, Zugang, Wehenhemmer, Ultraschall, etlichen weiteren CTGs und weiteren Untersuchungen und Überwachungen dann auf einmal doch die Entscheidung: Eva kann nochmals auf die Station verlegt werden."

Doch die Erleichterung währte nur kurz. Nur knapp zehn Tage später kam ihr Sohn als Frühchen zur Welt. "Mr. Lott Junior has arrived", begrüßte Daniel den Kleinen. Er verriet seiner Community, dass Leo derzeit noch auf der Kinderintensivstation liege, sich aber kämpferisch zeigte. Ihm musste nach der Geburt wohl kurz Starthilfe bei der Atmung gegeben werden. Doch dann begrüßte er seine Eltern mit lautem, kräftigem Geschrei. Für Daniel und Eva ist der kleine Leo bereits das zweite Kind. Sobald der Junge nach Hause darf, wartet dort seine große Schwester Mavie sehnsüchtig auf ihren kleinen Bruder.

Anzeige Anzeige

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott und Ehefrau Eva

Anzeige Anzeige

Instagram / ivy.zlr Influencer Daniel Lott mit Ehefrau Eva und Tochter Mavie, Dezember 2025

Anzeige Anzeige