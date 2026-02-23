Gil-Fan? Sonja empört Publikum erneut bei Dschungelnachspiel

Beim großen Dschungelcamp-Nachspiel sorgt ausgerechnet die Aftershow-Party für den nächsten Aufreger: Während die ehemaligen Camper ausgelassen feiern, steht der frisch gekrönte Dschungelkönig Gil Ofarim (43) plötzlich sichtbar allein da. In den RTL-Bildern ist zu sehen, wie der Sänger auf der Party von vielen Ex-Campern kaum beachtet wird. Moderatorin Sonja Zietlow (57) greift die frostige Stimmung auf und nennt das Verhalten der anderen Stars gegenüber Gil vor laufender Kamera "cringe". Doch kaum ist die Szene im Fernsehen zu sehen, kocht die Stimmung im Netz hoch – und der Ärger der Zuschauer richtet sich nicht gegen Gil, sondern vor allem gegen Sonja.

Schon in der Show wird deutlich, wie isoliert der Musiker an dem Abend wirkt. Realitystar Patrick Romer (30) bemerkt zwar die gedrückte Atmosphäre rund um Gil, macht aber deutlich, dass er sich nicht zuständig fühlt, einzugreifen. Nur Hubert Fella (58) findet aufmunternde Worte und stellt sich klar hinter den Dschungelkönig. "Das ist schon traurig (...). Ich mag Gil", sagt der TV-Liebling laut RTL und betont, dass er mit ihm unbedingt einmal ein Bier trinken gehen will. Model Mirja du Mont (50) erklärt später, sie habe auf der Party gar nicht mitbekommen, dass Gil anwesend gewesen sei – die Produktion habe seinen Auftritt nicht angekündigt. Während Sonja im Studio das ignorante Verhalten der Camper kritisiert, rauschen auf X die Kommentare durch: "Sonja, du bist cringe", schreibt ein User. Ein anderer urteilt: "Jetzt dreht Sonja es so, dass die anderen sich Gil gegenüber falsch verhalten hätten? Wow!"

Online nimmt der Gegenwind für die Moderatorin weiter Fahrt auf. Mehrere Kommentare werfen ihr vor, Gil zu sehr zu verteidigen und den übrigen Campern zu Unrecht Vorwürfe zu machen, weil sie ihn nicht überschwänglich begrüßt hätten. Die Kritik knüpft an die Diskussionen aus dem großen Wiedersehen an, bei dem Sonja sich bereits deutlich vor Gil gestellt hatte, als erneut über die Davidstern-Affäre gesprochen wurde. Während der Sänger seit seinem Camp-Sieg verstärkt im Fokus der Öffentlichkeit steht, verfolgen Fans und Kritiker gleichermaßen, wie Sonja ihren langjährigen Moderationsjob beim Dschungelcamp ausfüllt – und wie sehr sie sich in den emotional aufgeladenen Momenten zwischen den Campern einbringt.

RTL Sonja Zietlow, Moderatorin

RTL Gil Ofarim, Dschungelkönig 2026

RTL Dschungelkönig Gil mit den Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

