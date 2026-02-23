Katherine Heigls rührender Tribut an verstorbenen Eric Dane

Katherine Heigl (47) hat sich mit emotionalen Worten zum Tod ihres ehemaligen Grey's Anatomy-Kollegen Eric Dane (†53) geäußert. Der Schauspieler, der in der Serie die Rolle des Mark Sloan alias McSteamy verkörperte, war am 19. Februar im Alter von 53 Jahren verstorben, nachdem er gegen die Nervenkrankheit ALS gekämpft hatte. In einem Post auf Instagram erklärte Katherine, dass sie tagelang überlegt habe, ob sie überhaupt etwas veröffentlichen solle. "Ich habe nie öffentlich getrauert. Ich teile meine Tränen, meine Geschichten und meine Erinnerungen mit denen, die mir am nächsten stehen, und meistens teile ich sie nur mit dem Himmel allein", schrieb die Schauspielerin. Doch dieses Mal könne sie nicht schweigen, denn ihr Schweigen könnte wie mangelnde Anteilnahme wirken, was sie in diesem Fall nicht ertragen könne.

Katherine richtete sich auch direkt an Erics Ehefrau Rebecca Gayheart (54) und die beiden gemeinsamen Töchter Billie und Georgia. Sie erklärte, dass Floskeln wie "Es tut mir leid" oder "Meine Gebete sind bei euch" angesichts so viel Schmerz und Trauer hohl klingen würden. Stattdessen teilte sie mit der Familie etwas, das ihr selbst immer Trost gespendet habe, wenn sie jemanden verloren habe: das Gedicht "Nothing Gold Can Stay" von Robert Frost. Katherine hat sich das Gedicht in der Handschrift ihrer Eltern auf ihren Körper tätowieren lassen, um nie zu vergessen, dass der goldene Moment es wert war. Katherine schrieb: "Ich werde Erics Gold niemals vergessen, und ich werde für immer dankbar sein, dass ich mich auch nur für einen kurzen Moment darin sonnen durfte."

Katherine und Eric gehörten in den frühen Jahren von "Grey’s Anatomy" zur Stammbesetzung und prägten die Serie mit. Während Katherine als einfühlsame Ärztin Izzy zu sehen war, wurde Eric als Mark Sloan unter seinem Spitznamen McSteamy von den Fans gefeiert. Die beiden standen in vielen gemeinsamen Szenen vor der Kamera und hielten auch abseits des Sets Kontakt. Neben Katherine erinnerten auch weitere Stars aus "Grey’s Anatomy" öffentlich an Eric und würdigten den beliebten Kollegen mit liebevollen Worten in den sozialen Medien.

Getty Images Katherine Heigl, Schauspielerin

Imago Eric Dane bei der Premiere von "Countdown", Juni 2025

