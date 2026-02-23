Vier Scheidungen später: James Camerons Ehe-Geheimnis

James Cameron (71) hat in seiner Vergangenheit vier gescheiterte Ehen erlebt, doch mittlerweile hat der Regisseur offenbar das Geheimnis für eine glückliche Partnerschaft entdeckt. In einem Gespräch im Podcast "In Depth With Graham Bensinger" sprach der Avatar-Filmemacher offen über seine Beziehungsgeschichte und erklärte, dass er Ehe heute als eine "erlernte Kunst" begreift. Der Regisseur ist seit dem Jahr 2000 mit der ehemaligen Schauspielerin Suzy Amis (64) verheiratet und betonte, dass er dieses Glück über die vergangenen 25 Jahre hinweg hart erarbeitet habe. James verriet, dass er sich auf die nächsten 25 gemeinsamen Jahre freue und nun verstehe, dass man an einer Ehe arbeiten müsse.

Als Moderator Graham Bensinger die Ehe-Historie des Regisseurs ansprach, stellte James klar, dass seine ersten vier Ehen jeweils weniger als ein Jahr dauerten, wenn man nur die Zeit des aktiven Zusammenlebens betrachte. "Ich war nicht sehr gut darin", räumte er ein. Als gemeinsamen Nenner für das Scheitern seiner früheren Beziehungen nannte er sich selbst. Über seine Ehe mit Schauspielerin Linda Hamilton (69), mit der er von 1997 bis 1999 verheiratet war, sagte James: "Linda Hamilton und ich hielten sehr lange durch. Lange, lange nachdem wir wahrscheinlich hätten aufhören sollen. Wir waren sieben Jahre zusammen und wir liebten uns. Wir kamen nur nicht miteinander aus." Zuvor war der "Titanic"-Regisseur mit Sharon Williams, Gale Anne Hurd und der Oscar-prämierten Regisseurin Kathryn Bigelow verheiratet gewesen.

Heute weiß der Starregisseur, dass ein entscheidender Teil einer erfolgreichen Ehe darin besteht, "ständig etwas über die andere Person zu lernen" und "einen Pakt mit sich selbst zu schließen, aktiv zu wollen, dass sie glücklich ist". Über seine früheren Partnerinnen sagte er, dass er sich stets in Menschen verliebe, von denen er lernen könne, und dass er jede von ihnen bewundert und geliebt habe. "Ich bewunderte Gale sehr. Ich bewunderte Kathryn sehr. Ich bewunderte Linda sehr, aber ich glaube, ich habe nicht gut genug Menschen ausgewählt, die mich aushalten konnten und die ich aushalten konnte. Jeder hat seine Gewohnheiten und seine Art", erklärte er im Podcast. James und Suzy lernten sich am Set seines Films "Titanic" im Jahr 1997 kennen und heirateten drei Jahre später. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder.

Getty Images Bei der Ausstellung "L'Art De James Cameron" in der Cinémathèque française: James Cameron in Paris

Getty Images Regisseur James Cameron mit seiner Frau Suzy

Vince Bucci/AFP/Getty Images James Cameron und seine damalige Ehefrau Linda Hamilton mit drei seiner "Titanic"-Oscars