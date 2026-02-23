"Selbstzerstörerisch"? Ben Afflecks Umfeld in Sorge um ihn

Ben Affleck (53) bereitet seinem Umfeld derzeit große Sorgen. Der Schauspieler wurde in den vergangenen Tagen wiederholt dabei fotografiert, wie er in seinem Auto Fast Food aß, Zigaretten rauchte und Unmengen an Kaffee konsumierte. Wie Freunde dem Magazin OK! nun berichten, fürchten sie, dass der Oscar-Preisträger in alte, ungesunde Verhaltensmuster zurückfällt. "Wenn Ben unter Druck steht, neigt er dazu, sich mit Essen und endlosem Koffeinkonsum zu trösten, aber diesmal ist es schlimmer als je zuvor. Die Menschen um ihn herum haben das Gefühl, dass sich diese Gewohnheiten so stark eingeschlichen haben, dass sie seinen Tagesablauf bestimmen – das ist sehr beunruhigend", erklärte eine Quelle dem Magazin.

Die Sorge sei besonders groß, da diese Gewohnheiten inzwischen so stark zurückgekehrt seien, dass sie seinen Alltag bestimmen würden. "Er raucht eine Zigarette nach der anderen, hält sich mit Kaffee vom Morgen bis zum Abend wach und macht so gut wie keinen Sport. In seinem Alter steckt man das nicht mehr so leicht weg, und die Leute um ihn herum sehen die Spuren, die das hinterlässt", fügte ein Insider hinzu. Bens Umfeld versuche seit Längerem, ihm zu helfen, doch der Schauspieler blocke alle Gespräche dazu ab.

Seine Ex-Frau Jennifer Garner (53), mit der er die Kinder Violet, Finn und Samuel hat, fülle regelmäßig seinen Kühlschrank mit gesunden, selbst zubereiteten Mahlzeiten. "Sie gibt sich große Mühe, und er dreht sich um und bestellt stattdessen fettiges Essen", verriet eine Quelle. Auch seine Kinder und seine Mutter hätten ihre Bedenken geäußert, doch Ben weise alle Sorgen als übertrieben zurück. "Er sagt, dass es seine Angelegenheit ist und wehrt die Bedenken sofort ab. Er wischt es als Überreaktion auf ein paar unvorteilhafte Fotos ab, aber die Wahrheit ist, dass er sich nicht richtig um sich kümmert", so ein Insider zu OK!.

Getty Images Ben Affleck bei der Premiere von Netflixs "The Rip" in New York, Januar 2026

Imago Ben Affleck bei der Weltpremiere von "Crime 101" im United Theater auf dem Broadway in Los Angeles, 10. Februar 2026

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013