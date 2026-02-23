Vor seinem Tod: Robert Duvall erinnert sich an Todesmoment

Kurz vor seinem Tod hat Robert Duvall (†95) auf Facebook eine bemerkenswerte Anekdote aus seiner Filmkarriere geteilt, die im Nachhinein besonders makaber wirkt. Am 3. Februar, nur wenige Tage vor seinem Tod, postete der Schauspieler eine Erinnerung an die Dreharbeiten zu "Secondhand Lions" aus dem Jahr 2003. Dabei gestand er, dass er damals beinahe ums Leben gekommen wäre: "Eines Tages während der Dreharbeiten zu Secondhand Lions ist der Löwe ausgebrochen. Hätte er sich in meine Richtung gedreht, wäre ich heute nicht hier!" Zu dem Beitrag fügte er hinzu, dass er die Arbeit an dem Film mit Regisseur Tim McCanlies sowie den Schauspielern Haley Joel Osment (37) und Michael Caine (92) sehr genossen habe.

In einem weiteren Video-Post vom 5. Dezember 2025 zeigte sich Robert beim Training – nur wenige Wochen vor seinem 95. Geburtstag am 5. Januar. "Ich liebe es, eine Routine zu haben. Allerdings bin ich nie ins Fitnessstudio gegangen, um mich für Filme in Form zu bringen. Ich bevorzugte Tennis, Schwimmen oder Reiten, um fit zu bleiben", erklärte er in dem Clip. Dieses letzte Video sowie sein finaler Facebook-Post bewegen nun zahlreiche Fans, die in den Kommentaren Abschied von dem legendären Darsteller nehmen.

Roberts Ehefrau Luciana Duvall hatte seinen Tod am Montag über seinen Facebook-Account bekannt gegeben. Der Schauspieler war am Sonntag friedlich in seinem Zuhause in Middleburg in Virginia verstorben, umgeben von seinen Liebsten. "Für die Welt war er ein Oscar-prämierter Schauspieler, ein Regisseur, ein Geschichtenerzähler. Für mich war er einfach alles", schrieb Luciana in ihrer emotionalen Nachricht. Robert wurde durch Filme wie "Der Pate" und "Apocalypse Now" weltberühmt und hinterlässt ein beeindruckendes schauspielerisches Erbe, das Generationen von Filmfans geprägt hat.

Getty Images Robert Duvall beim Tribeca Film Festival 2019 zur 40-Jahre-Restaurierung von "Apocalypse Now"

Getty Images Robert Duvall bei der Pressekonferenz zu "Widows" beim TIFF 2018 in Toronto

Getty Images Luciana Pedraza und Robert Duvall bei den 87. Academy Awards in Hollywood, 2015