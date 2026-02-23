Lovestory vorspielen? Umut hält an seiner Aussage fest

Umut Tekin (28) und Ariel (22) geraten auch nach dem Dschungelcamp weiterhin heftig aneinander. Der Realitystar hält nach wie vor an seiner Behauptung fest, dass Ariel ihn bereits vor der Show gebeten habe, mit ihr eine Lovestory vorzutäuschen. Im Nachspiel zur Sendung kommt das Thema erneut zur Sprache, und Umut zeigt sich dabei unbeirrt: "Ich habe nicht gelogen. Wir haben schon auf Facetime darüber gesprochen", erklärt er und grinst dabei, als wäre die ganze Situation amüsant. Ariel widerspricht der Darstellung weiterhin vehement und besteht darauf, dass die Vorwürfe jeglicher Grundlage entbehren.

Die 22-Jährige macht im Nachspiel deutlich, dass sie von Anfang an keinerlei Interesse an einer inszenierten Romanze mit Umut gehabt habe. Sie betont, dass sie zu dem Zeitpunkt bereits von ihrer Rolle als Schweizer Bachelorette gewusst habe und eine solche Fake-Beziehung daher ohnehin keinen Sinn ergeben hätte. "Und wenn ich eine Lovestory faken würde, dann schon mal gar nicht mit einem Umut", stellt Ariel unmissverständlich klar. Auch als die Frage im Raum steht, ob sie sich wenigstens für das Drama bei den Zuschauern oder untereinander entschuldigen wollen, zeigt sich keiner der beiden einsichtig.

Schon während der Dschungelzeit hatte das Thema für reichlich Gesprächsstoff gesorgt, weil Umut seine Sicht der Dinge im Camp mit großer Vehemenz vertreten und seine Behauptungen besonders nachdrücklich bekräftigt hatte. Ariel wiederum nutzte nach der Staffel ihre Social-Media-Reichweite, um die Vorwürfe klar zurückzuweisen und ihre Perspektive auf die Ereignisse im Camp zu schildern. Die Auseinandersetzung um die angebliche Fake-Lovestory zieht sich damit weiter durch ihre gemeinsame Reality-Vergangenheit – und prägt sichtbar das Verhältnis der beiden TV-Bekanntheiten zueinander.

RTL Umut Tekin im Dschungelcamp 2026

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp-Teilnehmer 2026