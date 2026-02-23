Millionen-Villa: Jennifer Anistons Zen-Oase für ihren Freund

Jennifer Aniston (57) hat ihr luxuriöses Anwesen in Bel Air in einen ruhigen Rückzugsort für sich und ihren neuen Partner verwandelt. Nur vier Monate, nachdem die Schauspielerin ihre Beziehung mit dem Hypnotherapeuten Jim Curtis auf Instagram öffentlich gemacht hatte, zeigen exklusive Fotos der Daily Mail, dass sie ihr 21-Millionen-Dollar-Haus in eine Zen-Oase umgestaltet hat. Die 57-Jährige hat unter anderem den japanischen Steingarten auf ihrem Grundstück erweitert und an den spirituellen Lebensstil ihres 50-jährigen Freundes angepasst. Der Garten ist für stille Meditation konzipiert und verfügt über sorgfältig platzierte Steine, einen sprudelnden Brunnen im Topf-Stil, eine weiße japanische Steinpagode und schwarzen Kies, der in kreisförmige Muster geharkt wurde.

Zusätzlich zur asiatisch inspirierten Ecke hat Jennifer weitere persönliche Details hinzugefügt. Eine große Sonnenuhr ziert nun die Wand des Poolhauses, während schwarze Queen-Size-Liegen neben einem großen Bonsai-Baum auf der Veranda für weitere ruhige Momente im Freien sorgen. Ein kleiner, intimer Sitzbereich für zwei Personen, der sich um eine Kerze zentriert und von Yucca-Pflanzen umgeben ist, bietet den perfekten Ort für romantische Abende zu zweit. Trotz dieser Veränderungen bleibt der Kern des 10.000 Quadratfuß großen Anwesens unverändert, einschließlich des luxuriösen Zwingers und Spielplatzes für ihre drei geliebten Hunde Clyde, Lord Chesterfield und Sophie.

Jennifer hatte das Haus 2011 gekauft und es einst mit ihrem Ex-Mann Justin Theroux (54) geteilt, von dem sie sich 2018 nach drei Jahren Ehe scheiden ließ. Mit Jim, der seit mehr als zwei Jahrzehnten im Wellness-Bereich tätig ist und zwischen Los Angeles und New York pendelt, verbringt sie nun viel Zeit in ihrem persönlichen Paradies. Die beiden hatten im vergangenen Juli erstmals Schlagzeilen gemacht, als sie gemeinsam auf Mallorca gesichtet wurden. Im November wurde die Beziehung dann offiziell, als Jim seinen 50. Geburtstag feierte. In einem Interview mit Elle schwärmte Jennifer von ihrem neuen Partner: "Er ist sehr besonders, sehr normal und sehr freundlich und möchte Menschen helfen zu heilen. Es ist eine wunderbare Sache, sein Leben dem zu widmen."

Getty Images Jennifer Aniston bei den Emmy Awards 2024

Instagram / jimcurtis1 Jim Curtis, Juni 2025

jimcurtis1 Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

