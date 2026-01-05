Finales Lagerfeuer: Vanessa Nwattu teilt emotionale Worte

Es waren dramatische Szenen, die beim finalen Lagerfeuer von Temptation Island V.I.P. zwischen Vanessa Nwattu (25) und Aleksandar Petrovic (34) abliefen. Nach einer turbulenten Staffel machte Vanessa unmissverständlich deutlich, wie es um ihren Beziehungsstatus steht: Sie ist Single. Kurz nach der Folge meldet sich die Reality-TV-Bekanntheit nun auf Instagram zu Wort. In ihrer Story teilt sie einen Clip, der sie weinend zeigt, und schreibt dazu den Satz, der alles über ihren inneren Zustand verrät: "And then I left while loving you the most" – auf Deutsch: "Und dann bin ich gegangen, während ich dich am meisten liebte."

Wenig später präsentiert sich Vanessa in ihrem Feed deutlich gefasster. Sie postet ein selbstbewusstes Spiegelselfie, auf dem sie aufrecht in die Kamera blickt. "Will nie wieder lieben, ohne mich zu lieben", betont die Influencerin darunter. In einem weiteren Slide des Beitrags teilt sie einen nachdenklichen Text: "Vielleicht wird mich eines Tages jemand verstehen, meine Seele und meinen Geist verstehen, warum ich Dinge so tief empfinde und warum ich immer so sehr liebe." Ob das Liebes-Aus mit Aleks endgültig ist, bleibt jedoch weiterhin unklar. Wie es zwischen den beiden weiterging, wird erst in der kommenden Wiedersehensfolge geklärt.

Beim finalen Lagerfeuer standen sich die beiden Realitystars zum ersten Mal nach den dramatischen Wochen gegenüber. Während Aleks noch versuchte, die Beziehung zu retten und sogar unter Tränen einen Brief vorlas, blieb seine Partnerin erstaunlich gefasst. Auf die alles entscheidende Frage von Moderatorin Janin Ullmann (44), wie es nun weitergehen solle, machte Vanessa schließlich kurzen Prozess. "Ich kann nicht mit einem Mann zusammen sein, der mir hier solche Bilder liefert", erklärte sie und ergänzte: "Für mich ist das Thema durch. Ich kann nicht mit dir in einer Beziehung sein, in der ich ständig warten muss. Mein Beziehungsstatus ist Single."

