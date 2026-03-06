"Geheilt": Vanessa Nwattu hat die Aleks-Trennung überwunden

Vanessa Nwattu (26) hat ihre Trennung von Aleksandar Petrovic (35) endgültig hinter sich gelassen. Die Realitystars waren nach ihrer gemeinsamen Teilnahme bei Temptation Island VIP getrennte Wege gegangen. In den Monaten danach folgten gegenseitige Vorwürfe und emotionale Auseinandersetzungen. Nun meldet sich die Influencerin aus ihrem Thailand-Urlaub, den sie gemeinsam mit ihrer Freundin Brenda Brinkmann verbringt, und offenbart in einer emotionalen Instagram-Story: Sie fühlt sich "geheilt". Sie schreibt: "Ich habe hier gemerkt, dass ich gut bin, wie ich bin. Dass ich unfassbar viel Liebe und Lebensfreude in mir habe und das auch ausstrahle und mittlerweile auch anziehe!"

Die vergangenen Tage und Wochen in Thailand hätten Vanessa zu sich selbst zurückfinden lassen. "Ich weiß wieder, wer ich bin, ich weiß, was ich will. Ich höre meine innere Stimme wieder", erklärt die Realitystar weiter. Bei einem Gespräch mit Brenda sei sie plötzlich in Tränen ausgebrochen – nicht aus Traurigkeit, sondern aus purer Freude. "Ich bin so glücklich. Ich bin so frei", beschreibt sie ihre Gefühle. Besonders die ruhigen Momente, etwa beim Kajakfahren während des Sonnenuntergangs, hätten ihr bewusst gemacht, wie sehr sie wieder bei sich angekommen sei. "Diese Energie, diese Lebensfreude, dieses Bei-sich-Sein. Das ist unbezahlbar und kein Geld dieser Welt kann mir dieses Gefühl kaufen und kein Mensch dieser Welt kann mir dieses Gefühl je wieder nehmen", betont Vanessa.

Bereits vor wenigen Tagen hatte die Influencerin mit Kritik auf Instagram zu kämpfen. Nachdem Vanessa ein Video gepostet hatte, in dem sie lachend auf einem Motorrad mit einem Mann zu sehen war, warf ihr eine Nutzerin ein unangemessenes Verhalten nach einer schwierigen Trennung vor. "Langsam kommst du echt schlampig rüber, tust so, als hätte man dir Schlimmstes angetan, und jetzt so. So verhält sich keine, die psychische Gewalt erlitten hat, sorry", lautete der scharfe Kommentar. Vanessa reagierte prompt und stellte klar: "Schlampig, weil? Weil man mich mit dem anderen, männlichen Geschlecht sieht und ich Spaß daran habe, neue Menschen kennenzulernen?" Sie machte deutlich, dass sie nicht nachvollziehen könne, wie sie sich nach ihren Erfahrungen zu verhalten habe. "Muss ich mich jetzt einsperren? Soll ich mein Leben lang nicht mehr glücklich sein? Sollte die Heilung nie bei mir selbst stattfinden?"

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Realitystar

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu mit einem unbekannten Mann im Thailand-Urlaub, Februar 2026