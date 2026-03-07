Laut Emmy: Aleks verletzt Vanessa bei "Prominent getrennt"

Emmy Russ (26) teilt wieder heftig gegen Aleksandar Petrovic (35) aus – und dieses Mal erhebt die Reality-TV-Bekanntheit sogar brisante Gewaltvorwürfe. In einem neuen Instagram-Reel zieht die ehemalige Beauty & The Nerd-Kandidatin über ihre gemeinsame Teilnahme an der Show #CoupleChallenge her und lästert über Aleks' Verhalten. Doch in den Kommentaren unter dem Clip geht sie noch einen Schritt weiter: Dort behauptet die Influencerin, Aleks würde bei der kommenden Staffel von Prominent getrennt ein Glas nach seiner Ex Vanessa Nwattu (26) werfen, das zersplittern und sie verletzen soll. Die Fans schlagen sich in der Kommentarspalte deutlich auf Emmys Seite, während die Anschuldigungen für mächtig Gesprächsstoff sorgen.

Den angeblichen Glaswurf bringt die 26-Jährige ins Spiel, als ein Follower unter ihrem Reel schreibt, er habe nach Aleks' Eskapaden bei Temptation Island VIP gedacht, es könne nicht mehr schlimmer werden. Emmy kontert daraufhin mit der Ankündigung, dass die Zuschauer erst "Prominent getrennt" abwarten sollen, "wo er ein Glas nach V. wirft, es zerbricht und sie verletzt". Mit dem abgekürzten "V." meint sie offenbar Vanessa, mit der Aleks in der kommenden Staffel als Ex-Paar antritt. Doch damit nicht genug: In weiteren Kommentaren geht die Blondine auf die Frage ein, wie ernst sie es damals mit ihrer Romanze mit dem 35-Jährigen gemeint habe. Emmy schreibt: "Realtalk: Er hat mich manipuliert, ich war geblendet. Als er mich nach den Dreharbeiten in Düsseldorf auf offener Straße angeschrien hat, aus Eifersucht, weil ein Mann mich angerufen hat ... habe ich es beendet."

Das Verhältnis zwischen Emmy und Aleks galt schon bei "#CoupleChallenge" als angespannt. Dort hatte der Realitystar laut der Influencerin bereits sein wahres Gesicht gezeigt, nachdem er in der Show mit einem Wutausbruch für Aufsehen gesorgt hatte. Nach den Dreharbeiten hielten die beiden zwar noch Kontakt, sprachen öffentlich sogar von einer kurzen Romanze, doch laut dem jetzigen Instagram-Kommentar der TV-Bekanntheit endete diese offenbar nach dem Streit in Düsseldorf. Vanessa selbst hält sich zu den neuen Vorwürfen bislang zurück, während Emmy und Aleks ihre Auseinandersetzungen größtenteils öffentlich und vor einem Millionenpublikum austragen.

Instagram / emmyruss, RTL Collage: Emmy Russ, Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu

RTLZWEI Aleks Petrovic und Emmy Russ im "#CoupleChallenge"-Camp

RTLZWEI Aleks Petrovic und Emmy Russ bei "#CoupleChallenge" 2026