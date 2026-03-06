Angeschwollenes Auge: Vanessa Nwattu sucht Krankenhaus auf

Vanessa Nwattu (26) musste mit akuten Augenproblemen ins Krankenhaus. In ihrer Instagram-Story wandte sich die Influencerin sichtlich mitgenommen an ihre Follower und beruhigte diese zugleich: "Bitte erschreckt euch nicht. Es ist alles gut. Ich hatte die letzten zwei Morgen schon immer ein komisches Gefühl mit dem Auge. Es war total gereizt und hat auch getränt." Am Morgen sei sie aufgewacht und habe ihr Auge kaum aufbekommen. Es sei total klebrig gewesen und habe wehgetan. Deshalb habe sie sich dazu entschieden, die Beschwerden in einem Krankenhaus abklären zu lassen. Zunächst ging sie von einer Bindehautentzündung oder einem Gerstenkorn aus. Besonders wichtig war Vanessa die ärztliche Abklärung im Hinblick auf einen für den nächsten Tag geplanten Flug. "Wenn ich mich nach vorne lehne, ist das total warm und am Pochen", beschrieb sie die Symptome genauer.

Wenig später meldete sich die Influencerin dann aus der Klinik zurück und gab Entwarnung. Die Diagnose der Ärzte: eine Entzündung am oberen Augenlid, medizinisch Blepharitis genannt. Ihr Lid sei ziemlich geschwollen, heiß, eitrig und entzündet, berichtete Vanessa. Der behandelnde Arzt sei sich nicht ganz sicher, welcher Keim genau dahinterstecke. Um eine Verschlimmerung oder weitere Ausbreitung der Entzündung zu verhindern, entschied sich das medizinische Team für eine stärkere Behandlung. Vanessa erhält Medikamente zum Einnehmen, eine Creme für das Auge und zusätzlich eine Infusion, damit alles schneller wirkt. "Also, alles unter Kontrolle! Ich lasse das jetzt behandeln und hoffe, dass es schnell wieder besser wird", beruhigte sie ihre Fans abschließend.

Eigentlich wollte die Influencerin während ihres Urlaubs einfach nur abschalten und neue Eindrücke sammeln. Doch statt unbeschwerter Auszeit sah sich Vanessa zuletzt gezwungen, sich gegen heftige Kritik auf Instagram zu wehren. Einige Nutzer warfen ihr vor, sich unangemessen zu verhalten, nachdem sie auf einem Motorrad lachend mit einem Mann zu sehen war. Besonders ein Kommentar, sie wirke "schlampig" und verhalte sich nicht wie jemand, der psychische Gewalt erlebt habe, sorgte für Wirbel. Die TV-Bekanntheit ließ das jedoch nicht auf sich sitzen und meldete sich mit deutlichen Worten zu Wort. "Schlampig, weil? Weil man mich mit dem anderen, männlichen Geschlecht sieht und ich Spaß daran habe, neue Menschen kennenzulernen?", fragte die Influencerin offen und stellte klar, dass sie selbst darüber entscheide, wie sie ihr Leben nach belastenden Erfahrungen gestalte. Sie betonte, dass Heilung bei ihr selbst beginne und sie sich von Vorwürfen dieser Art nicht aus der Ruhe bringen lasse.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, März 2026

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, März 2026

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu mit einem unbekannten Mann im Thailand-Urlaub, Februar 2026