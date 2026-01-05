Schauspieler Ben Braun findet romantische Rollen langweilig

Ben Braun (46) hat schon einige romantische Storylines auf die TV-Bildschirme gebracht. Im Gespräch mit Promiflash erklärt der Schauspieler, der in der neuen Staffel von "Die Landarztpraxis" als Simon Hilgers zu sehen ist, was ihn an klassischen Romanzen auf dem Bildschirm wenig reizt. "Also eine Romanze an sich ist ja noch keine Geschichte. Einfach nur jemanden zu spielen, der verliebt ist und auf Wolke sieben schwebt, fände ich jetzt eher langweilig", erzählt der gebürtige Heidelberger.

Spannend werde es für Ben erst dort, wo das simple Herzklopfen auf die Probe gestellt werde: "Beziehungen an sich und die Herausforderungen, die sie einem stellen, interessieren mich natürlich total." In der vierten Staffel von "Die Landarztpraxis" könnte es zwischen Bens Rolle und Juliane Fischs Figur Viktoria Raichinger knistern. "In unserem Fall wird sich zeigen, ob wir einen Weg zueinanderfinden...", teaserte der TV-Star im Promiflash-Interview an.

Vor wenigen Tagen startete die vierte Staffel der beliebten Serie auf Joyn. Am 5. Januar flimmert die erste Folge auch bei SAT.1 über die Bildschirme. Fans können sich auf insgesamt 240 Folgen im Jahr 2026 freuen. Juliane ist schon seit 2025 Teil der Show, während Ben neu im Cast ist. Er verkörpert den neuen Restaurantmanager in der "Alten Post", der die Ärztin mit seiner geheimnisvollen Art neugierig macht.

Ben Braun, Schauspieler

Ben Braun, April 2023

Die Landarztpraxis, Staffel 4

