Sind Ben Braun & Juliane Fisch Stadtfans oder Naturmenschen?

Ben Braun (46) und Juliane Fisch geben pünktlich zum Start der neuen Folgen von "Die Landarztpraxis" einen sehr persönlichen Einblick: Im Gespräch mit Promiflash verraten die beiden am Rande der Dreharbeiten, ob ihr Herz eher für pulsierende Metropolen schlägt oder sie in den Bergen aufblühen. Ben, bekannt aus "Usedom Krimi" und "Soko Stuttgart", schwärmt von Gipfeln und Waldwegen. Juliane, die als Viktoria "Viki" Raichinger in Wiesenkirchen zurückkehrt, sieht die Sache differenziert und findet an Stadt wie Natur ihren Reiz. Das Duo wurde zusammen in Bayern für die vierte Staffel verpflichtet, die im neuen Jahr anläuft – und genau dort entstanden die ehrlichen Antworten, die nun für Gesprächsstoff sorgen.

Im Interview zeichnet Juliane ein Bild, das viele nachvollziehen dürften: "Hat beides seinen Reiz, finde ich. Je nachdem, was gerade gut tut und gebraucht wird. Ruhe und Rückzug oder Input. Und die Lebensphase, in der man sich gerade befindet, spielt auch eine Rolle. Als Familie mit Kindern sind die Bedürfnisse anders, als wenn man alleine oder als Paar oder mit Freunden reist. Ich finde beides toll. Ich kann mich gut zurückziehen und kaum jemanden sehen. Aber ich finde es auch wunderbar, in Städten und unter Leuten zu sein, zu schlendern und zu stöbern und schöne Cafés zu entdecken", sagt die Schauspielerin. Ben klingt da naturverliebter: "Ich mag die Natur und die Berge sehr. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, in einem kleinen Dorf am Bodensee. Seit 20 Jahren lebe ich mitten in Berlin und meine Kinder gehen dort zur Schule. Aber es gibt auch immer wieder Momente, in denen mir Berlin total auf die Nerven geht, wie wahrscheinlich jedem, der in Berlin wohnt. Zumindest im Urlaub zieht es mich zurzeit aber mehr in die Natur – im Winter fahren wir meistens in die Berge", erklärt er. Vor der Kamera treffen sich beide Welten: Wiesenkirchen am Schliersee liefert die Kulisse, während in der "Alten Post" ein neuer Restaurantmanager namens Simon Hilgers auftaucht.

Juliane verkörpert Viki als Heimkehrerin mit gebrochenem Herzen, die zuerst Frieden mit Bruder Max sucht und dann unerwartet auf Simon trifft, gespielt von Ben – ein vertrautes Gesicht im Ort und ein alter Freund von Julian. Die Serie zieht in diesem Jahr in ein Marathon-Tempo, mit Folgen, die zuerst bei Joyn Plus+ starten und kurz darauf werktags in Sat.1 zu sehen sind. Für Fans bedeutet das Alltag in Serienform: viel bayerische Bergluft auf dem Bildschirm, Dorftöne, Café-Gespräche und die Frage, wo man sich zuhause fühlt. Privat lässt Juliane gerne beide Türen offen – Städtetrubel und Rückzugsort. Ben erzählt von Bodensee-Wurzeln, Berliner Gegenwart und winterlichen Familienauszeiten in den Bergen. Zwischen Drehorten, die nach Panorama riechen, und Rollen, die Nähe suchen, liegt bei beiden erkennbar dasselbe Grundthema: Balance.

Joyn/Marc Rehbeck/Willi Weber Die Landarztpraxis, Staffel 4

Instagram / juliane.fisch Schauspielerin Juliane Fisch

Imago Ben Braun, Schauspieler

