Neue Vorwürfe: Epstein suchte mit Model-Scouts nach Opfern

Jeffrey Epstein (†66) suchte offenbar gezielt im Baltikum und in Osteuropa nach jungen Frauen für seine perfiden Zwecke. Wie aus neu veröffentlichten Dokumenten hervorgeht, nutzten Scouts im Auftrag des verstorbenen Sexualstraftäters dabei den Traum junger Mädchen von einer Modelkarriere aus. Mindestens zwei Männer waren über mehrere Jahre hinweg für Jeffrey in Lettland unterwegs, um junge Lettinnen zu ihm zu locken. In Prag, Riga und anderen Städten liefen demnach Castings, Treffen und Anbahnungen – oft unter dem Vorwand großer Karrierechancen in den USA.

Die Epstein-Akten zeigen auch Verbindungen zu Modelwettbewerben in der Region. 2011 und 2012 fand in Riga der "Baltic Beauty Contest" statt, bei dem laut Recherchen des lettischen Rundfunks LSM Jean-Luc Brunel in der Jury saß. Der Inhaber einer französischen Modelagentur wurde von Jeffrey mitfinanziert und starb 2022 in Untersuchungshaft, während gegen ihn in Frankreich wegen seiner Verbindungen zu dem Sexualstraftäter ermittelt wurde. In Tschechien soll Jeffrey ein Geflecht aus Helfern gehabt haben, die Frauen zu Partys organisierten. Prags Szene diente laut Recherchen als Zwischenstation für Frauen aus Russland, der Ukraine und dem Baltikum. Die tschechische Polizei sichtet inzwischen Hinweise auf mögliche minderjährige Opfer, während Lettlands Behörden Agenturen strenger kontrollieren wollen und Betroffene aufrufen, sich zu melden.

Jeffrey scheint die Modelbranche generell als Quelle für mögliche neue Missbrauchsopfer erkannt zu haben. Der US-Unternehmer, der 2008 als Sexualstraftäter verurteilt wurde und 2019 in seiner Gefängniszelle in New York starb, pflegte einflussreiche Netzwerke zu Spitzenpolitikern, Unternehmern und Prominenten. Seine Vertraute Ghislaine Maxwell (64) half ihm dabei, junge Frauen und Minderjährige anzuwerben und zu missbrauchen. Sie wurde 2021 wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch verurteilt. Jeffrey nutzte seinen Reichtum und Einfluss dabei auf vielfältige Weise, um an Frauen zu gelangen. Bereits früher belegten E-Mails, dass Jeffrey 2010 sogar eine Beteiligung am Musiklabel EMI ins Auge fasste, um an junge Frauen zu gelangen.

Imago Jeffrey Epstein steigt in einen Wagen in New York City, 2015

Imago Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein in New York

