Samira Yavuz feiert Bestätigung durch Playboy-Cover-Pics

Samira Yavuz (32) hat Grund zum Feiern: Der Reality-Star ist das Covergirl der Februar-Ausgabe des Magazins Playboy – und lässt seine Community an der Euphorie teilhaben. In ihrer Instagram-Story zeigt Samira, wie sie ausgelassen mit ihren beiden Töchtern im Wohnzimmer tanzt, während im Hintergrund Pop-Beats laufen. Die Botschaft an ihre Follower ist persönlich und emotional. "Ihr versteht gar nicht, was ihr mir gerade gebt! Mein Selbstwert war so lange so unten", schreibt sie. Die vielen Reaktionen auf die Covernews hätten sie zu Tränen gerührt. "Ich bin so dankbar für dieses Leben und kann's selbst kaum glauben, was alles passiert", so Samira weiter. Der Online-Applaus fällt enorm aus, die Kommentare überschlagen sich mit Komplimenten und Herz-Emojis.

In einer längeren Texttafel bedankt sich Samira für all die Nachrichten, die seit der Ankündigung eingeprasselt sind, und macht deutlich, wie sehr sie diese Pushs gerade tragen. "Eure Kommentare und Nachrichten bringen mich wirklich zum Weinen", heißt es in ihrer Story. Der Reality-Star spricht offen darüber, dass Anerkennung und liebe Worte aus der Community ihr Selbstbild neu sortieren. "Danke, dass ihr mein Ego so maximal ölt und mir die Sterne und noch mehr gönnt", schreibt sie. Die Kombination aus Cover-Ehre und digitaler Rückendeckung scheint Samira neuen Schwung zu geben – sichtbar in den fröhlichen Clips mit ihren Mädchen, die sie lachend umarmen.

Samira hat in den vergangenen Monaten immer wieder Einblicke in private Momente gegeben und betont, wie wichtig ihr familiärer Rückhalt ist. Die Influencerin verbindet Glamour-Augenblicke mit ungeschönten Alltagsbildern und trifft damit einen Nerv bei ihrer Community. Dass sie beim Shooting für den Playboy einen lang gehegten Wunsch angegangen ist, hatte sie bereits offen erzählt – nun zeigt sie, was diese Erfüllung mit ihr macht. Ihre Follower kennen Samiras Mischung aus selbstbewussten Posen und entwaffnend ehrlichen Geständnissen; genau diese Nähe sorgt dafür, dass Glückwünsche, Herzchen und aufmunternde Worte nicht abreißen. Für ihre Fans ist es ein Moment, den sie gemeinsam mit ihr feiern – vom Fotostudio bis ins heimische Wohnzimmer.

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamperin 2026

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Dezember 2025

RTL / Sebastian Meyer Samira Yavuz am Set von "Unter uns"