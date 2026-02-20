Eva meint nach Dschungel-Nachspiel: Samira soll ihr danken

Eigentlich schien vor dem großen Dschungelcamp-Nachspiel alles geklärt: Evanthia Benetatou (33) und Samira Yavuz (32) hatten nach ihrer Auseinandersetzung in Australien zunächst versöhnliche Töne angeschlagen. Eva versicherte zuvor gegenüber RTL: "Für mich ist alles geklärt." Auch Samira zeigte sich zuversichtlich und betonte, die direkte Konfrontation im Camp habe ihr geholfen. Doch beim Wiedersehen der Dschungel-Stars in Deutschland war von Harmonie plötzlich keine Spur mehr.

Schon vor dem Dschungel brodelte die Spannung: Evas Affäre mit Samiras Ehemann hatte die Ehe der beiden endgültig zerrüttet. Während der Aufzeichnung des Nachspiels gerieten die beiden Reality-Stars jetzt aber erneut heftig aneinander. Wie der RTL berichtet, kam es vor laufenden Kameras zu einem scharfen Wortgefecht. Nach der Show setzte Eva noch einen drauf und erklärte im Interview selbstbewusst: "Samira darf mir dankbar sein, dass sie in dieser Sendung drin war mit dieser Geschichte." Anschließend behauptete sie: "Ich definiere mich aber nicht über Männer, das habe ich die letzten sieben Jahre nicht und das werde ich auch in Zukunft nicht."

Schon im Vorfeld hatte Eva auf Instagram durchblicken lassen, dass das Nachspiel alles andere als harmonisch ablaufen würde. Mit Blick auf die Dreharbeiten zum Nachspiel ging sie hart mit einigen Beteiligten ins Gericht. "Ich fürchte, dass sich einige damit keinen Gefallen getan haben und eventuell auch mal ein Gläschen zu viel hatten", erklärte sie und legte nach: "Ja, da würde ich tatsächlich sagen, das war peinlich und überheblich." Samira verriet ihren Followern hingegen, dass es zum "ein oder anderen Wortgefecht" gekommen sei. Wie hitzig die Diskussion zwischen den beiden tatsächlich verlief, sehen Fans am 22. Februar ab 20:15 Uhr bei RTL im großen IBES-Nachspiel.

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz und Eva Benetatou im Dschungelcamp

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026