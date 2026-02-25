Andrews Skandal: Prinzessin Beatrice ist besorgt um die Kids

Prinzessin Beatrice (37) und ihre Schwester Prinzessin Eugenie (35) stehen unter enormem Druck. Nach der kurzzeitigen Verhaftung ihres Vaters Prinz Andrew (66) am 19. Februar versuchen die beiden Töchter nun, sich von dem Skandal fernzuhalten und ihre eigenen Familien zu schützen. Wie ein Insider gegenüber dem Magazin People verriet, liegt der Fokus der Schwestern aktuell vor allem auf ihren Kindern. "Sie versuchen, sich von dem Ganzen fernzuhalten. Sie haben kleine Kinder, und er ist ihr Großvater. Ihr Hauptaugenmerk liegt darauf, ihre eigenen Kinder davor zu schützen", erklärte die Quelle. Beatrice ist mit Edoardo Mapelli Mozzi (42) verheiratet und hat zwei Töchter, Sienna und Athena. Eugenie teilt mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (39) die beiden Söhne August und Ernest.

Die jüngsten Entwicklungen rund um Andrew und seine Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) haben nicht nur die royale Familie erschüttert, sondern auch bei Beatrice und Eugenie tiefe Spuren hinterlassen. Ein Insider verriet People, dass die beiden Prinzessinnen derzeit versuchen würden, "die Puzzleteile zusammenzufügen". Besonders schmerzhaft seien für die Schwestern die offenbar jahrelangen Lügen ihrer Eltern bezüglich des Kontakts zu Epstein. "Das muss sich wie ein totaler Verrat anfühlen. Ihre Herzen sind gebrochen, aber ihr Vater bleibt ihr Vater und ihre Mutter bleibt ihre Mutter. Die Liebe zu den Eltern ist kein Schalter, den man einfach umlegt. Es ist ein unglaublich schmerzhafter Moment für sie", so die Quelle, wie Bunte berichtet.

Die Enthüllungen könnten auch langfristige Folgen für Beatrice und Eugenie haben. Alte E-Mails zeigten bereits, wie selbstverständlich Epstein und Mutter Sarah Ferguson (66) über die Prinzessinnen kommunizierten. Trotz der schwierigen Situation hatten beide Töchter bis zuletzt ihre Beziehungen sowohl zu Andrew als auch zu Sarah aufrechterhalten. Die Verhaftung ihres Vaters könnte daran nun jedoch etwas ändern. Während die royale Familie mit den Folgen des Skandals ringt, konzentrieren sich die Schwestern darauf, ihre Kinder vor den Auswirkungen der Enthüllungen zu bewahren.

Prinzessin Beatrice von York

Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson 2025 in London

Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim NEXUS Meeting im UN-Hauptquartier in New York, 26. Juli 2018