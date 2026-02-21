Neuer Job? Samira Yavuz möchte Moderatorin werden

Samira Yavuz (32) hat große Pläne für ihre berufliche Zukunft. Der Realitystar möchte sich künftig als Moderatorin versuchen und in dieser Rolle Fernsehformate hosten. Wie die Zweifach-Mama jetzt in ihrem Podcast "Main Character Mode" verrät, plane sie bereits für März ein erstes eigenes Event zum Weltfrauentag, das sie selbst hosten werde. Bei den Vorbereitungen für diese Veranstaltung habe Samira offenbar Blut geleckt und gemerkt, dass die Moderation genau das Richtige für sie sein könnte. "Ich habe mir so überlegt: Ich würde es sehr gerne anschieben, in so eine Moderationsrichtung zu gehen", erklärt sie in ihrem Podcast.

Dabei hat die TV-Persönlichkeit eine ganz klare Vorstellung davon, welche Art von Formaten sie gerne hosten würde. In Shows wie Are You The One?, Ex on the Beach oder Prominent getrennt sieht sie sich selbst nicht mehr als Kandidatin – diese Zeiten scheinen für Samira vorbei zu sein. Stattdessen könne sie sich gut vorstellen, genau solche Formate von der anderen Seite zu begleiten. "Aber ich fände es geil, so etwas zu moderieren. So etwas zu moderieren wäre witzig. Du bist mittendrin im Geschehen, du weißt voll Bescheid, aber um dich geht es gar nicht. Aber man sieht dich trotzdem", erklärt sie ihre Vision. Sie sei überzeugt, dass sie diese Aufgabe "sehr gut machen" könne und fügt selbstbewusst hinzu: "Ich könnte die Leute auch in die Mangel nehmen."

Die Erkenntnis, dass Moderation ihr liegen könnte, kam Samira nicht zuletzt durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-Formaten. Auch ihre Erfahrung im Dschungelcamp habe ihr gezeigt, wie sehr sie Formate liebe und wie gerne sie in verschiedene Rollen schlüpfe. Mit ihrer offenen und direkten Art, die sie in der Vergangenheit bereits in diversen Reality-Shows unter Beweis gestellt hat, bringt Samira durchaus Voraussetzungen mit, um als Moderatorin zu arbeiten. Das Event zum Weltfrauentag im März wird nun zeigen, ob die Reality-Bekanntheit tatsächlich das Zeug zur Gastgeberin hat und ihre Karriere eine neue Richtung einschlagen wird.

Unter Uns, RTL Samira Yavuz bei "Unter Uns"

Imago Samira Yavuz, Reality-TV-Star

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026