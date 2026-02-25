Quotenkrise: Neue "Promis unter Palmen"-Staffel floppt im TV

Die Realityshow Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles! steckt bei SAT.1 in einer veritablen Quotenkrise – das berichtet nun Quotenmeter. In der zweiten Folge der neuen Staffel schalteten am Montagabend lediglich 0,24 Millionen werberelevante Zuschauer ein, was einem Marktanteil von mageren 5,8 Prozent entspricht. Damit sank die Quote im Vergleich zur Vorwoche noch einmal deutlich, nachdem bereits der Staffelstart mit 6,3 Prozent enttäuscht hatte. Beim Gesamtpublikum präsentierte sich die Lage nicht besser: Hier erreichte die Show nur 0,91 Millionen Zuschauer und blasse 4,0 Prozent Marktanteil. Gegenüber dem Vorjahresstart, als die Sendung noch auf 9,0 Prozent in der Zielgruppe kam, bedeutet das einen massiven Einbruch.

Die sinkenden Zahlen stellen für SAT.1 eine ernste Herausforderung dar, denn "Promis unter Palmen" galt lange als Quotengarant des Senders. Die Konkurrenz machte es dem Format am selben Abend schwer: RTL punktete zeitgleich mit Wer wird Millionär? und erreichte solide 11,7 Prozent bei den werberelevanten Zuschauern sowie 2,54 Millionen Zuschauer insgesamt. Günther Jauchs (69) Quizshow lag damit deutlich vor der SAT.1-Produktion, auch wenn sie gegen die starke ARD-Doku mit Eckart von Hirschhausen selbst leichte Einbußen hinnehmen musste. Die im Anschluss ausgestrahlte Wiederholung von "Der SAT.1 Discounter-Check" konnte die Quote immerhin auf 6,5 Prozent stabilisieren.

Chris Töpperwien (51) fand in seiner Instagram-Story deutliche Worte rund um die nie ausgestrahlte zweite Staffel von "Promis unter Palmen". Der Currywurst-Mann polterte: "Wenn ich diese Scheiße wieder lese. Ich sage euch ganz ehrlich: Ich glaube nicht, dass diese Staffel gezeigt wird." Besonders Prinz Marcus von Anhalt (59) bekam sein Fett weg. Chris warf ihm vor, "extrem homophobe Kommentare" von sich gegeben zu haben. Auch Melanie Müller (37) geriet ins Visier des Promis, der sie als "Hitlergruß-Melanie-Müller" bezeichnete und unmissverständlich meinte: "Ich glaube nicht, dass sie die noch mal zeigen." Giulia Siegel nannte Chris zudem eine "bekloppte Knalltüte". Bei all der Kritik zollte er aber auch Respekt – für den verstorbenen Willi Herren (†45) hätte sich das Einschalten seiner Meinung nach durchaus gelohnt.

