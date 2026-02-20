Terror im Dschungelcamp: Samira erkennt sich in Ariel wieder

Ariel (22) sorgt im Dschungelcamp immer wieder für ordentlich Stimmung. Die Reality-TV-Teilnehmerin eckte bei ihren Mitcampern und auch bei den Zuschauern regelmäßig an, weil sie oft und lautstark den Konflikt mit Kandidaten wie Gil Ofarim (43) suchte. Nun hat sich Ariels ehemalige Camp-Mitbewohnerin Samira Yavuz (32) in ihrem Podcast "Main Character Mode" zu dem kontroversen Auftreten geäußert – und gibt eine überraschende Einschätzung ab. Denn die zweifache Mama erkennt in der polarisierenden Campbewohnerin erstaunlich viel von sich selbst wieder. "Als Bachelor 10-jähriges Jubiläum gefeiert hat, haben die ein Best-of aus allen Staffeln zusammengeschnitten. Leute, ich hatte Platz eins für 'losestes Mundwerk'", erklärt sie und ergänzt: "Ich glaube schon, dass Ariel das hinkriegen wird, ihre Argumente anders zu verpacken. In meinen Augen hat sie aber schon auch oft den Nagel auf den Kopf getroffen. Die Leute haben sie abgestempelt, aber was sie gesagt hat, war nicht immer verkehrt."

Im Podcast erklärt Samira, dass Ariels Auftritte die Zuschauer deutlich spalten. "Die einen, die sagen: 'Sie ist da viel zu krass draufgegangen' und die anderen sagen: 'Sie war aber die einzige, die sich überhaupt getraut hat, was zu sagen'", berichtet sie. Die ehemalige Sommerhaus-Gewinnerin stellt klar, dass sie es grundsätzlich gut findet, wenn Menschen sagen, was sie denken, und auch mal aneinandergeraten: "So ist das Leben. Wir sehen alle durch unsere jeweilige Linse." Gleichzeitig betont sie, dass Ariel ihrer Meinung nach oft "ein bisschen zu krass feuert" – und dass sie ihr das auch direkt gesagt habe. Vor allem das Dauerthema Gil sei für alle im Camp anstrengend gewesen: "Jeden Tag dieses Thema Gil aufmachen ist halt schwierig – er will sich nicht äußern und dann ist das einfach so", beschreibt sie ihre Sicht und scherzt, sie habe sich gefühlt, als hätte sie Demenz, weil ständig dieselben Diskussionen geführt wurden.

Schon im Camp versuchte Samira Yavuz ihrer Verbündeten klarzumachen, sie solle sich beim Gil-Thema etwas zurücknehmen. Nachdem ein Streit zwischen Ariel und dem Sänger Gil Ofarim eskaliert war – Gil hatte seiner Mitcamperin Schadenfreude über seinen Unfall vorgeworfen –, setzte sich Samira mit der 22-Jährigen zusammen und versuchte zu schlichten. Sie zeigte Verständnis für die Kritik, mahnte jedoch zur Vorsicht: "Irgendwann verpasst du den Punkt und es sind nur noch Vorwürfe." Ariel hingegen erklärte, sie fühle sich von Gil blockiert, da er nie auf ihre Kritik eingehe. "Immer, wenn ich ihm etwas vorwerfe, gibt er mir keine Antwort", klagte sie und zeigte sich besonders verletzt über den Vorwurf der Schadenfreude. Ihr hartes Fazit über Gil: "Krank, der Typ ist so krank."

RTL, RTL Collage: Samira Yavuz und Ariel

RTL Samira Yavuz und Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Ariel und Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026