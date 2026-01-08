Auf Playboy-Cover: Samira Yavuz gibt ihr erstes Autogramm

Samira Yavuz (32) hat es geschafft: Die Reality-TV-Bekannte ziert erstmals das Cover des Playboy – und feierte ihre Premiere auf denkbar charmante Weise. Am 8. Januar zeigte Samira auf Instagram, wie sie sich am Kiosk ihre eigene Ausgabe schnappt und direkt vor Ort stolz unterschreibt. "POV: Du kaufst dir deine Ausgabe vom Playboy. Kannst keinem erzählen, das war wahrscheinlich mein erstes Autogramm ever", schrieb sie zu dem Clip auf der Plattform. Danach geht es für die Influencerin ins Auto, wo sie kichernd ihren großen Moment sacken lässt.

Die Reality-Bekanntheit nahm ihre Follower Schritt für Schritt mit: vom Griff ins Regal über das Blättern bis zum schnellen Signieren auf dem Cover. Der Mini-Vlog zeigt Samira völlig gelöst, ohne große Inszenierung, dafür mit ehrlichem Stolz und einem Schuss Selbstironie. Im Auto läuft Kindermusik, während sie in die Kamera grinst und das Heft festhält. "PS: Nova hat sich um die passende Background-Musik gekümmert, sehr erfolgreich, wie ich finde", kommentierte Samira die Szene auf Instagram. Wer genau hinsieht, erkennt: Zwischen Hochglanz und Mutteralltag liegen bei ihr nur wenige Sekunden – und genau das macht den Moment so nahbar.

Privat ist Samira zweifache Mama und teilt regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben mit ihren Töchtern Nova und Valea. In ihrem Podcast "Main Character Mode" spricht sie offen darüber, wie sie Entscheidungen erklärt und warum sie zu ihrem Weg steht. Die Kombination aus Karriere-Momenten und Kinderchaos gehört für die Reality-Bekannte längst zusammen. Dass Tochter Nova sogar unbeabsichtigt den Soundtrack zu einem ihrer größten Meilensteine geliefert hat, passt zu Samiras Markenzeichen: Sie zeigt Glanz und Gewusel, ohne Filter im Kopf, aber mit viel Alltagsnähe.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz gibt ihr erstes Autogramm, Januar 2026

RTL / Sebastian Meyer Samira Yavuz am Set von "Unter uns"

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, September 2025