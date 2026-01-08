Als Mama im Playboy? Für Samira Yavuz ist das kein Problem

Samira Yavuz (32) hat sich einen Traum erfüllt und ist auf dem Cover des Playboy-Magazins. Doch nun muss sie sich Fragen von Fans und Co. stellen: Wie will sie in Zukunft vor ihren zwei kleinen Töchtern Nova und Valea mit dem Thema umgehen? "Ich mache mir gar keine Sorgen, dass das jemals ein Thema sein könnte", winkt sie in ihrem Podcast "Main Character Mode" ab. Vor ihren Kindern könne sie ihre Entscheidung ganz einfach erklären.

Für Samira sind die Erotikfotos nichts, wofür man sich schämen müsste. "Für mich ist das ganz einfach zu erklären: Das ist ein weiblicher Körper – eine Frau hat Brüste, im Regelfall. [...] Das sieht gut aus und das ist nichts, was man verstecken müsste", findet sie. Auch die Produktion, die hinter den Bildern steckt, untermauert in ihren Augen die Legitimität ihrer Entscheidung. Sie betont: "Das war ein ganz professionelles Shooting – nichts Schlüpfriges, nichts Ekliges. Ich finde, darauf kann man stolz sein. Ich werde auch mit 70 noch stolz darauf sein."

Womöglich ist das sexy Cover für Samira auch eine Möglichkeit, es ihrem Ex-Mann Serkan Yavuz (32) heimzuzahlen. Die beiden machten vor fast einem Jahr ihr Liebes-Aus öffentlich – Grund dafür war seine Untreue. "Ich glaube, wenn er die Fotos sieht, wird er merken, dass ich meinen eigenen Weg gehe und dabei offensichtlich auch noch ganz gut aussehe. Wenn dabei auch nur für einen kurzen Moment der Gedanke aufblitzt: 'Das habe ich ziehen lassen', dann nehme ich das natürlich gerne mit", erzählte sie kürzlich im Interview mit Playboy.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Samira Yavuz, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024