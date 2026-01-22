Countdown beginnt: Dianne Buswell erwartet bald ihr Baby

Dianne Buswell (36) macht ihre Fans heiß auf den Baby-Countdown: Die Strictly Come Dancing-Profitänzerin teilte am Mittwoch auf Instagram einen liebevollen Clip, in dem sie mit ihrem Partner Joe Sugg augenzwinkernd zeigt, wie bereit sie für ihren kleinen Sohn sind. In dem Video legt Dianne erst ihre eigenen Dinge und Joes Sachen zurecht – dann folgen Mini-Versionen: winzige Schuhe, Bodys und sogar ein Strictly-Strampler. "Jetzt warten wir", schreibt die Tänzerin unter die Montage und ergänzt in der Caption: "Wenn aus 2 bald 3 wird!" Für das Paar, das seit 2018 zusammen ist, scheint der große Moment nun ganz nah zu sein.

Schon in den vergangenen Wochen hatte Dianne ihre Community mit Updates versorgt. Joe zeigte Schnappschüsse vom gemeinsamen Weihnachtsbesuch in Australien, darunter ein Strandfoto, auf dem die Tänzerin im schwarzen Badeanzug ihren Bauch präsentiert. In einem anderen Bild heben die beiden bei einem Spaziergang lachend ihre Shirts, um ihre Bäuche zu zeigen, später gibt es einen Kussmoment und einen Shopping-Stopp, bei dem Dianne im grünen Kleid ihren Babybauch hält. Zuletzt sorgte die 36-Jährige zudem für Gesprächsstoff, weil sie als erste Profitänzerin in der Showgeschichte während der Schwangerschaft antrat, bevor ihr Strictly-Partner Stefan Dennis verletzungsbedingt aussteigen musste. Spekulationen, das sei geplant gewesen, wies sie entschieden zurück: "Erstens würden wir niemals lügen, vor allem nicht, wenn jemand krank ist! Und zweitens geht es mir gut."

Während der Feiertage genoss das Paar eine unvergessliche Zeit in Australien, wie sie auf Instagram zeigte. Die Tänzerin verbrachte Weihnachten in Perth bei ihrer Familie und ließ sich die Sonne am Strand auf den Bauch scheinen. Besonders emotional wurde es, als ihr kleiner Neffe ihr liebevoll Küsse auf den Babybauch drückte. Bei einer Sightseeing-Tour durch den Kings Park und entspannten Momenten am Wasser zeigte Dianne, wie sehr ihr die Unterstützung von Zuhause guttut. Ein weiteres Highlight der Reise war eine australische Babyparty, die von Diannes Eltern und engen Freundinnen liebevoll organisiert wurde. In einem hellblauen Maxikleid mit Blumenmuster, dazu einer "mum to be"-Schärpe, strahlte die Tänzerin vor einem festlich geschmückten Zuhause.

Instagram / diannebuswell Dianne Buswell, Profitänzerin

Instagram / diannebuswell Dianne Buswell, Januar 2026

Getty Images Dianne Buswell, September 2025