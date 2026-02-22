Schwangere Dianne Buswell wehrt sich gegen Online-Trolle

Dianne Buswell (36) lässt sich von fiesen Kommentaren nicht unterkriegen. Die Strictly Come Dancing-Tänzerin erwartet mit ihrem Partner Joe Sugg das erste gemeinsame Kind und teilt ihre Schwangerschaft regelmäßig auf Social Media. Doch während die meisten Fans sich laut Mirror mit der 36-Jährigen über die bevorstehende Geburt freuen, kassiert die Australierin auch gemeine Kommentare von Online-Trollen. Sie wird unter anderem dafür kritisiert, dass sie ihren Babybauch so häufig zeigt. Anstatt sich davon verunsichern zu lassen, setzte Dianne jetzt ein deutliches Zeichen. In einem neuen TikTok-Video läuft sie selbstbewusst auf die Kamera zu, hebt ihr Shirt hoch und präsentiert stolz ihren Bauch – unterlegt mit dem Song "That's the Way (I Like It)" von KC and the Sunshine Band.

In der Videobeschreibung zitierte die Tänzerin provokant die Frage eines Trolls: "Aber warum hast du immer deinen Bauch frei?" Ihre Antwort darauf: "Weil ich es so mag!" Mit diesem schlagfertigen Konter machte sie Hatern klar, dass sie sich von niemandem vorschreiben lässt, wie sie ihre Schwangerschaft präsentieren sollte. Hunderte Fans zeigten sich solidarisch mit der werdenden Mutter und teilten ihre eigenen Erfahrungen. "Als ich hochschwanger war, war die einzige Möglichkeit, mich wohlzufühlen, den Bauch rauszulassen. Kann nicht erklären, warum, ich musste ihn einfach 'atmen' lassen", schrieb eine Followerin. Andere pflichteten bei und betonten, wie befreiend es sei, den Bauch während der Schwangerschaft nicht zu verstecken.

Dianne und Joe hatten im September vergangenen Jahres mit einem süßen Video verkündet, dass sie Eltern werden. In dem Clip malten die beiden gemeinsam ein Bild, das zwei Strichmännchen mit einem Kind zeigte. Die Tänzerin und der YouTuber lernten sich 2018 bei "Strictly Come Dancing" kennen und sind seitdem ein Paar. In einem späteren YouTube-Update verrieten sie, dass sie bereits einen Namen für ihren Sohn ausgewählt haben, diesen aber geheim halten wollen. "Den Namen, den wir uns überlegt haben, werden wir nicht verraten. Einen Hinweis können wir nur geben: Ich habe diesen Namen bislang kaum irgendwo gehört", erklärte Joe im Video. Dianne fügte hinzu, dass der Name sowohl für ein kleines Kind als auch für einen Erwachsenen funktioniere.

Anzeige Anzeige

Instagram / diannebuswell Dianne Buswell, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / diannebuswell Dianne Buswell, Profitänzerin

Anzeige Anzeige

Instagram / diannebuswell Dianne Buswell und Joe Sugg auf ihrer Babyparty