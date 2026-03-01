"Mode ist Kunst": Met-Gala 2026 verspricht Überraschungen

Die Met Gala 2026 wird am ersten Montag im Mai stattfinden und hat nun ihren offiziellen Dresscode verkündet: "Mode ist Kunst". Die Veranstaltung, die wie jedes Jahr von Anna Wintour (76) ausgerichtet wird, soll die Verbindung zwischen Mode und Kunst in den Mittelpunkt rücken. Andrew Bolton, der Kurator des Costume Institute, erläuterte gegenüber Vogue die Idee hinter dem Konzept: "Was alle Abteilungen des Museums verbindet, ist die Mode, genauer gesagt der bekleidete Körper. Sie ist der rote Faden, der sich durch das gesamte Museum zieht, und genau das war die ursprüngliche Idee für die Ausstellung." Die Gäste sind dazu eingeladen, darüber nachzudenken, wie Designer den Körper als "leere Leinwand" nutzen.

Nach zehn Jahren Pause kehrt Beyoncé (44) als Co-Vorsitzende zurück und teilt sich die Rolle mit Nicole Kidman (58) und Tennisikone Venus Williams (45). Das Host-Komitee wird zudem mit einer Reihe prominenter Namen besetzt sein, darunter Zoë Kravitz (37), Sabrina Carpenter (26), Doja Cat (30), Teyana Taylor (35), Misty Copeland und Lena Dunham (39). Eine besondere Neuerung gibt es in diesem Jahr auch hinter den Kulissen: Chloe Malle, die Nachfolgerin von Anna bei Vogue, wird ebenfalls offiziell als Mitglied des Host-Komitees auf den berühmten Stufen des Metropolitan Museum of Art zu sehen sein.

Trotz ihres mächtigen Einflusses auf die Modewelt betonte Anna allerdings, dass sie die fertigen Outfits meist erst in letzter Minute sieht. In der US-Show "Good Morning America" verriet sie: "Viele rufen an und fragen nach unserem Rat, also versuchen wir, ihnen so gut wie möglich zu helfen. Bei anderen haben wir keine Ahnung", gab die Modeikone lachend preis. Sicher ist jedoch, dass die Gäste mit ihren Outfits wieder für Aufsehen sorgen werden.

Getty Images Anna Wintour, Mai 2025

beyonce Sängerin Beyoncé im Januar 2026

Getty Images Chloe Malle bei der Met-Gala, 2023