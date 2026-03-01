Ohne Stefan Raab: ESC-Vorentscheid erzielt starke TV-Quoten

Der SWR war in diesem Jahr erstmals für den deutschen ESC-Vorentscheid verantwortlich und entschied sich dabei gegen eine weitere Zusammenarbeit mit Stefan Raab (59). Am Samstagabend präsentierten Barbara Schöneberger (51) und Hazel Brugger (32) im Ersten die etwas angepasste Version unter dem Titel "Eurovision Song Contest 2026 - Das Deutsche Finale". Mit dabei waren unter anderem Malou Lovis Kreyelkamp, Sarah Engels (33), Ragazzki, BELA, wavvyboi, Molly Sue, MYLE, Laura Nahr und Dreamboys The Band. Die Show lief ab 20.15 Uhr und sollte entscheiden, wer Deutschland beim internationalen Musikwettbewerb vertreten wird.

Quotentechnisch konnte die neue Version des Vorentscheids die Marktanteile des Vorjahres halten und sogar leicht übertreffen, wie Quotenmeter berichtet. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die Sendung starke 27,4 Prozent Marktanteil bei 1,09 Millionen Zuschauern. Damit stieg der Anteil trotz minimal verringerter Reichweite in diesem Segment sogar um einen Prozentpunkt im Vergleich zum Vorjahr. Beim Gesamtpublikum schalteten 3,65 Millionen Fans ein, was einem Marktanteil von 18,1 Prozent entsprach. Auch hier zeigten sich nahezu konstante Werte gegenüber 2025, als 3,55 Millionen Zuschauer und 16,7 Prozent Marktanteil verzeichnet wurden.

Am Ende des Abends konnte sich Sarah gegen die starke Konkurrenz durchsetzen und den ESC-Vorentscheid für sich entscheiden. Ihr Sieg sorgte in den sozialen Netzwerken für viel Gesprächsstoff. Unter dem Instagram-Beitrag des offiziellen Show-Accounts diskutierten die Fans lebhaft über das Ergebnis. "Guter Job" und "Gott sei Dank" lauteten Lobeshymnen auf Sarah. Ein User schrieb: "Sarah Engels, die Beste." Doch es gab auch zahlreiche kritische Stimmen. "Absolut enttäuschend. Was für eine schlechte Wahl. Das wird der letzte Platz. Wirklich, wirklich, wirklich einfach nur schade", kommentierte ein Zuschauer. Weitere Stimmen meinten: "Chance mal wieder vertan... Wavvyboi hätte 'ne Chance gehabt."

RTL / Raab Entertainment / Bene Müller "Die Stefan Raab Show", 2025

SWR/Benno Kraehahn/Jens Koch/Montage Barbara Schöneberger und Hazel Brugger

ARD/SWR/Claudius Pflug Sarah Engels, Sängerin

