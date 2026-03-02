Nach über sechs Jahren: Harry Styles kehrt zu "SNL" zurück

Harry Styles (32) wird am 14. März als Moderator und musikalischer Gast bei "Saturday Night Live" auftreten. Das berichtet Deadline. Es ist erst das zweite Mal, dass der Sänger diese Doppelrolle bei der legendären Show übernimmt. Das letzte Mal, dass er sowohl als Host als auch als Musical Guest bei "SNL" auftrat, war im November 2019 – also vor mehr als sechs Jahren. Der Auftritt bei der Show fällt in einen äußerst geschäftigen Monat für den Musiker: Am 6. März erscheint sein mit Spannung erwartetes neues Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", bevor er nur eine Woche später auf der "SNL"-Bühne stehen wird.

Harrys Auftritt wird die letzte von drei aufeinanderfolgenden Episoden sein. Vor ihm werden Connor Storrie von "Heated Rivalry" am 28. Februar und Ryan Gosling (45) am 7. März die Show moderieren. In einem Interview mit John Mayer (48) für SiriusXM erklärte Harry kürzlich, warum er sich eine Auszeit von der Musik genommen hat. "Die letzten zwei Jahre waren für mich am wichtigsten, um auf der anderen Seite der Zuschauerfahrung zu sein", sagte der Musiker. "Wenn man so viel Zeit auf der Bühne verbringt, ist es wirklich einfach zu vergessen, wie es sich anfühlt, mitten in einer Menge zu sein und mit Fremden zu tanzen und zu singen."

Harry hat eine lange Geschichte mit "SNL". Sein Debüt bei der Show hatte er 2012 mit seiner Boyband One Direction, bevor die Gruppe auch im Dezember 2013 und Dezember 2014 dort auftrat. Seinen ersten Solo-Auftritt als musikalischer Gast hatte er im April 2017. Im Oktober 2020 hatte er zudem einen kurzen Cameo-Auftritt in der Show. Nach seinem "SNL"-Auftritt im März wird Harry seine Together, Together Tour starten, die im August mit einer 30-tägigen Residenz im Madison Square Garden in New York beginnt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Februar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles im September 2024