Probleme mit ihrer Jacht: Carmen Geiss fühlt sich am Abgrund

Carmen Geiss (60) durchlebt derzeit wahrlich keine leichte Zeit. Die Reality-Darstellerin steckt mitten in einem aufwendigen Umbau ihrer Familienjacht "Indigo Star" und kommt dabei offenbar an ihre Belastungsgrenze. In einer neuen Folge von Die Geissens lässt die zweifache Mutter ihrem Frust freien Lauf und gibt zu: "Ich bin mitten im schlimmsten Teil meines Lebens. Statt in Rente baue ich seit Monaten unsere Familienjacht um. Es läuft besch*ssen." Was als Traumprojekt beginnen sollte, entwickelt sich für die Unternehmerin zum absoluten Albtraum. Pfuschereien und immer neue Rückschläge machen Carmen zu schaffen und treiben sie an den Rand der Verzweiflung.

Auch ihr Ehemann Robert Geiss (62) zeigt sich von der Situation sichtlich genervt. "Es sieht immer noch chaotisch aus, das sehe ich schon", erklärt der TV-Star vor der Kamera. Die monatelangen Renovierungsarbeiten fordern ihren Tribut bei dem Paar. Carmen macht deutlich, wie frustriert sie mittlerweile ist: "Es wird nicht besser, es wird immer schlimmer!" Zu allem Überfluss sorgen auch die beiden Töchter Davina Shakira Geiss (22) und Shania Tyra Geiss (21) für zusätzliche Turbulenzen an Bord, indem sie ihre eigenen Vorstellungen und Regeln einbringen.

Carmen und Robert verblüfften ihre Fans kürzlich mit einer überraschenden Idee. Nach den aufwendigen Reparaturen an der "Indigo Star" teilte die Blondine auf Instagram mit: "Jetzt überlegen wir ernsthaft, ob wir sie verkaufen… oder doch lieber verchartern? Was meint ihr? Verkaufen oder Urlaub drauf buchen?" Die monatelangen Strapazen und der Vorfall im Hafen, bei dem der Kapitän das Schiff zu nah an die Kaimauer steuerte, hatten offenbar Spuren hinterlassen. Trotz des neuen Glanzes der Jacht standen große Fragen im Raum.

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Februar 2026

RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten

RTLZWEI Carmen Geiss, Reality-TV-Persönlichkeit