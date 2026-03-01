Heidi Klums Sohn Henry verrät: Er hatte einst "starkes ADHS"

Henry Samuel (20), der Sohn von Heidi Klum (52), spricht in der neuen Realityshow seiner Mutter ungewohnt offen über seine Kindheit und eine Diagnose, die ihn lange begleitete. In der zweiten Folge von "On & Off the Catwalk – by Heidi Klum", die am 1. März auf ProSieben ausgestrahlt wird, offenbart er: "Als Kind hatte ich starkes ADHS." Diese Worte sind bemerkenswert, denn normalerweise hält sich Henry mit persönlichen Details zurück und meidet die große Öffentlichkeit.

Auch Heidi erinnert sich an die herausfordernden Jahre und berichtet von zahlreichen Gesprächen in der Schule: "Ich musste so oft in die Schule gehen, ich hatte so viele Elternsprechtage mit seinen Lehrern." Sie beschreibt ihren Sohn als "Bulldozer", der "immer nur am Rumzappeln, am Tanzen, am Singen" gewesen sei. Henry selbst erklärt, wie er mit der Situation umging: "Ich musste meine Energie irgendwo rauslassen." Sport wurde für ihn zum wichtigen Ventil und ist heute ein zentraler Bestandteil seines Berufs als Model. Beim Training am Venice Muscle Beach in Kalifornien sagt er in der Sendung: "Es ist mein Job, gut auszusehen, also ist das Wichtigste, meinen Körper in Form zu halten und gesund zu leben."

Mittlerweile hat Henry seinen Weg in der Modewelt gefunden und arbeitet für renommierte Marken wie Yves Saint Laurent und Calvin Klein (83). Auch seine Halbschwester Leni (21) ist als Model aktiv. Der Weg ins Rampenlicht war für Henry jedoch nicht immer einfach. Lange Zeit mied er die Öffentlichkeit und fühlte sich unwohl im Scheinwerferlicht seiner prominenten Eltern. Heute scheint er jedoch mehr Selbstvertrauen gefunden zu haben und nutzt die Inspiration seiner Mutter Heidi und seines Vaters, des Musikers Seal (63), um seine eigene Karriere voranzutreiben.

Getty Images Heidi Klum mit ihrem Sohn Henry, September 2025

Getty Images Henry Samuel im Januar auf der Pariser Fashion Week 2025

Instagram / heidiklum Model Heidi Klum mit ihren Kindern Leni, Henry, Johan und Lou

