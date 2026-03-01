Mutterglück: Rebecca Adlington begrüßt ihre Tochter Thea

Rebecca Adlington (37) und Andy Parsons sind zum zweiten Mal gemeinsam Eltern geworden. Die ehemalige Olympiasiegerin im Schwimmen verkündete auf Instagram die Geburt ihrer Tochter Thea Joy und schrieb zu einem ersten Foto des schlafenden Babys: "Unsere Familie ist komplett." Für Rebecca ist es bereits das dritte Kind, denn aus ihrer früheren Ehe mit Harry Needs hat sie die achtjährige Tochter Summer. Mit ihrem jetzigen Ehemann Andy hat die 37-Jährige zudem den zweijährigen Sohn Albie. Die Geburt der kleinen Thea ist für das Paar ein besonders emotionaler Moment, denn Rebecca hatte in den vergangenen drei Jahren zwei schmerzhafte Fehlgeburten erlitten.

Bereits im September hatte die Sportmoderatorin ihre Schwangerschaft im Netz öffentlich gemacht und sie als "Wunder" bezeichnet. Die Britin hatte damals offen über die schwierige Zeit gesprochen und erklärt, dass es ihr und Andy nicht leichtgefallen war, ein zweites gemeinsames Kind zu bekommen. Auf Social Media teilte sie nun den ersten Blick auf ihre neugeborene Tochter, die friedlich in ihrem Krankenhausbettchen schlief. Mit der Ankündigung, dass ihre Familie jetzt vollständig sei, drückte die Sportlerin ihre Dankbarkeit und ihr Glück über die sichere Ankunft von Thea aus.

In den Monaten vor der Geburt hatte die Schwimmerin offen über ihre Gefühle gesprochen. Sie zeigte sich vorsichtig optimistisch und nahm "jeden Tag, wie er kommt". Tochter Summer freute sich bereits damals sehr auf das neue Geschwisterchen, doch für den kleinen Albie war das Thema noch schwer fassbar. "Er fragt oft, ob neun Monate lang sind", verriet Rebecca mit einem Lächeln gegenüber The Mirror. Die kleine Thea Joy dürfte das Familienglück nun perfekt machen.

Instagram / beckadlington Rebecca Adlington, Dezember 2025

Instagram / beckadlington Rebecca Adlington und Andy Parsons Tochter Thea, Februar 2026

Instagram / beckadlington Rebecca Adlington mit ihrer Familie, Dezember 2025