Große Ankündigung: Ina Borck möchte nun ihr Leben umkrempeln

Ina Borck (29) hat eine emotionale Ankündigung gemacht. Die Influencerin teilte auf ihrem Instagram-Account ein langes Video, in dem sie über ihr Leben und eine bedeutende Veränderung spricht. Nach einer Reihe schwerer Schicksalsschläge hat sich die Social-Media-Bekanntheit entschieden, ihr Leben komplett umzukrempeln und künftig ein gesünderes und aktiveres Leben zu führen. "Kennt ihr das, wenn im Leben einfach alles plötzlich anders ist?", fragt Ina in die Kamera und blickt zurück auf eine Zeit, die von einem schweren Schlaganfall, ihrer Trennung und Scheidung sowie dem Umzug in eine andere Stadt geprägt war, um ihrer todkranken Mutter nahe zu sein.

Der Verlust ihrer Mutter, die den Kampf gegen den Krebs nicht gewonnen hat, sitzt bei Ina noch immer tief. "Das tut mir wirklich noch jeden Tag unfassbar weh", gesteht sie ihren Followern. Während sie nach außen hin oft ein Lächeln aufsetzen konnte, merkte sie innerlich, dass immer mehr in ihr kaputtging. In dieser schweren Phase nahm die Influencerin an Gewicht zu – nicht aus Aufgabe, sondern weil Essen für sie manchmal Trost war, wenn es ihr mental nicht gut ging. Nach drei Wochen Intensivreha hat Ina nun die Kraft gefunden, es anzugehen. "Ich bin jetzt einfach die neue Ina, die viel erlebt hat, die viel durchgemacht hat, aber die immer noch hier steht", erklärt sie.

Ina macht keinen Hehl daraus, dass sie durch die Schicksalsschläge einen Teil ihrer Lebensfreude verloren hat. Ihr Wunsch sei es nicht, perfekt zu sein oder wieder genauso wie früher zu werden, sondern sich selbst wieder wohler zu fühlen – körperlich und vor allem mental fitter zu sein. Trotz ihres Schlaganfalls möchte sie sich nicht davon abhalten lassen, neue Dinge zu erleben, etwas Neues zu lernen oder sogar eine neue Sportart auszuprobieren. In schwierigen Zeiten konnte Ina vor allem auf die Unterstützung ihres Partners Fabi zählen. Gemeinsam haben sie vor rund zwei Monaten ihr einjähriges Liebesjubiläum gefeiert.

Instagram / inaontour Ina Borck, März 2026

Instagram / inaontour Influencerin Ina Borck, Dezember 2025

Instagram / inaontour Ina Borck, 2025