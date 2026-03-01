Die besten Looks vom roten Teppich der BRIT Awards

Glamour-Alarm auf dem roten Teppich der BRIT Awards in Manchester: Zahlreiche Stars zündeten ein echtes Fashion-Feuerwerk und setzten mit ihren ausgefallenen Outfits ein Statement. Maya Jama (31) erschien in einem eng anliegenden weißen Kleid mit dünnen Trägern und schützte sich mit einem riesigen Federumhang vor der Kälte, während sie ihre Haare in einem braunen Bob mit Flip trug. Olivia Attwood (34) präsentierte sich in einem schwarzen Bodysuit, der sich wie ein Tornado um ihren Körper wand und ihre Beine perfekt in Szene setzte. Auch Roxy Horner (34), die Ehefrau von Moderator Jack Whitehall (37), glänzte in einem weißen Minikleid, das sich spiralförmig um sie zu winden schien.

Weitere Stars setzten auf mutige Looks: Rosalía, die bei der Veranstaltung auch performte, hüllte sich komplett in Federn mit einem schwarzen fließenden Rock und einem federbesetzten Boa-Top, das ihren Oberkörper umschmeichelte und dabei ihren Bauch freilegte. Harry Styles (32) feierte seine Rückkehr auf die Bühne und erschien in einem übergroßen Nadelstreifenanzug. Sängerin Mabel strahlte in einem schlichten, fließenden türkisfarbenen Kleid mit dünnen Trägern, während Tallia Storm (27) in einem hauteng anliegenden Jumpsuit im Stil des amerikanischen Künstlers Roy Lichtenstein mit tiefem Ausschnitt alle Blicke auf sich zog. Vogue Williams (40) zeigte ihre Beine in einem gelben Neckholder-Kleid mit hohem Beinschlitz.

Hinter all dem Glitzer ging es bei den BRITs aber natürlich vor allem um Musik – und für Spannung war gesorgt. Olivia Dean und Lola Young (25) gingen beide mit jeweils fünf Nominierungen als Favoritinnen des Abends ins Rennen und traten unter anderem in den Kategorien "Song des Jahres", "Künstlerin des Jahres" und "Pop Act" gegeneinander an. Mit vier gewonnenen Trophäen ging schließlich Olivia als große Gewinnerin des Abends vom Platz.

Imago Bei den BRIT Awards 2026 in Manchester: Harry Styles auf dem roten Teppich

Imago Olivia Dean bei den BRIT Awards 2026 in Manchester

Imago Roxy Horner bei den BRIT Awards 2026 in Manchester

Imago Bei den BRIT Awards 2026 in Manchester: Rosalia auf dem roten Teppich

Imago Vogue Williams bei den BRIT Awards 2026 in der Co-op-Arena in Manchester

Imago Tallia Storm bei den BRIT Awards 2026 in Manchester

