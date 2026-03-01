Prinzessin Beatrice & Eugenie vom Royal Ascot ausgeschlossen

Schock für Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35): Die Töchter von Ex-Prinz Andrew (66) und Sarah Ferguson (66) werden vom legendären Pferderennen Royal Ascot ausgeschlossen. Die beiden Schwestern sollen von diesem Verbot "völlig überrumpelt" worden sein, wie Quellen der Mail on Sunday berichteten. Das prestigeträchtige Event, das jährlich im Juni in der englischen Grafschaft Berkshire stattfindet, ist für die hochrangigsten Adelsfamilien und die Mitglieder der Königsfamilie normalerweise ein Pflichttermin, bei dem es vor allem ums Sehen und Gesehenwerden geht. Doch genau darin liegt jetzt das Problem für die beiden Prinzessinnen, die in den vergangenen Wochen mit ansehen mussten, wie ihre Eltern immer tiefer in den Epstein (†66)-Sumpf rutschten.

Im Palast wird laut der Mail on Sunday intensiv diskutiert, welche Rolle Beatrice und Eugenie für die Monarchie künftig spielen dürfen. Die Prinzessinnen sollen auf absehbare Zeit von allen öffentlichen Veranstaltungen ausgeschlossen werden, da ihre eigene Verwicklung in den Epstein-Skandal nicht ausreichend geklärt ist. Prinz William (43) soll anderen Royals geraten haben, sich für den Rest des Jahres nicht mit den Prinzessinnen fotografieren zu lassen. Der Thronfolger und seine Ehefrau Kate (44) sollen bewusst Abstand zu Beatrice und Eugenie halten. Bei einem Event wie Royal Ascot wäre dies schwer einzuhalten gewesen.

Unbeantwortet bleibt etwa die Frage, inwieweit die Schwestern finanziell von dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein profitiert haben. Beatrice soll 2015 in nur einem Jahr 17 Luxus-Urlaube gemacht haben, obwohl sie nur rund 26.000 Euro im Jahr verdiente. Ihre Mutter Sarah ließ sich von Jeffrey bei ihren immensen Schulden aushelfen und bat ihn mehrfach um Finanzspritzen, unter anderem, um ihre Miete zu bezahlen. Unterstützung kommt nun aus Kalifornien: Prinz Harry (41) soll Beatrice angeboten haben, seine Villa in Montecito als Rückzugsort zu nutzen. Zwar waren die Sussexes nach ihrem "Megxit" vor allem mit Eugenie in Kontakt geblieben, doch der Niedergang von Andrew soll besonders Beatrice treffen.

Getty Images Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie beim Royal Ascot 2018

Getty Images Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice im Juni 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2026