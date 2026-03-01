Limp Bizkit rockt: Zusätzliche Open-Air-Shows in Deutschland

Limp Bizkit machen ihren deutschen Fans ein besonderes Geschenk: Die Nu-Metal-Kultband macht sich im Juni 2026 für zwei zusätzliche Open-Air-Shows auf den Weg nach Deutschland. Nach den bereits bestätigten und ausverkauften Festivalauftritten bei Rock am Ring und Rock im Park stehen nun auch zwei Solokonzerte an: Am 23. Juni 2026 rocken die Musiker den SparkassenPark in Mönchengladbach, nur einen Tag später, am 24. Juni 2026, folgt die Show auf der Parkbühne Wuhlheide in Berlin. Der allgemeine Vorverkauf für die beiden Termine startet am 27. Februar um 10 Uhr, zusätzlich gibt es einen Eventim-Presale, der bereits am 25. Februar um 10 Uhr beginnt.

Für die beiden Konzerte hat die Band ein wechselndes Vorprogramm zusammengestellt. In Mönchengladbach wird die Band von der südafrikanisch-australischen Singer-Songwriterin Ecca Vandal unterstützt, während in Berlin der experimentelle Metal-Act Igorrr als Special Guest angekündigt ist. Beide Abende eröffnet zudem die US-amerikanische Singer-Songwriterin DeathbyRomy. Bereits im vergangenen Jahr zeigte Limp Bizkit mit ausgiebigen Arena-Shows in Deutschland, dass ihr Mix aus Nu-Metal, Rap-Attitüde und eingängigen Refrains weiterhin ein großes Publikum erreicht. Klassiker wie "Rollin", "My Way" oder "Break Stuff" haben sich längst als generationsübergreifende Ohrwürmer im kollektiven Musikgedächtnis festgesetzt.

Fans dürfen sich möglicherweise auch auf neue Songs in der Setlist freuen. 2025 erschien erstmals seit vier Jahren wieder ein neuer Song der Band, nachdem die Musiker schon Ende 2024 öffentlich gemacht hatten, dass sie im Studio an neuer Musik arbeiten. Im November 2025 teilte die Band jedoch einen emotionalen Moment mit ihren Anhängern: Bei ihrem Konzert in Mexiko-Stadt gedachten sie ihrem verstorbenen Bassisten Sam Rivers, der mit einem bewegenden Tribute-Video geehrt wurde.

Getty Images Sam Rivers, Fred Durst und Wes Borland von Limp Bizkit, Juni 2019

Getty Images Fred Durst und Wes Borland von Limp Bizkit im Mai 2010 in New York City

Getty Images Limp Bizkit im Mai 2022 in New York City

