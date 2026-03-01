"Let's Dance": Joachim Llambi lobt Anna-Carina Woitschack

Anna-Carina Woitschack (33) hat bei der Auftaktshow von Let's Dance am Freitag mit ihrem Auftritt überzeugt und sich damit direkt in die Favoritenliste von Chef-Juror Joachim Llambi (61) getanzt. Die Sängerin erhielt für ihren Jive mit Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35) eine starke Jury-Wertung, die sie völlig überrumpelte. "Ich hätte niemals damit gerechnet, in der ersten Show direkt so eine starke Jury-Wertung für unseren Jive zu bekommen", sagte Anna-Carina gegenüber Bild. "Das hat mich komplett überwältigt." Sie zeigte sich glücklich über das positive Feedback und betonte: "Natürlich freut man sich über jedes Lob – aber gerade in der ersten Sendung ist man ja einfach nur froh, nicht zu stolpern. Umso glücklicher bin ich über dieses Feedback."

Joachim nannte neben Jan Kittmann und Joel Mattli Anna-Carina am Samstag gegenüber Bild als eine seiner Top-Drei-Kandidaten der Staffel. Der 61-Jährige lobte besonders ihre Femininität, die für eine gute Partnerarbeit enorm wichtig sei. "Sie hatte Energie, Ausstrahlung und spürbar Spaß, gerade im Jive ein entscheidender Faktor", erklärte der Juror und zeigte sich optimistisch für die kommenden Shows: "Sie wird in den nächsten Wochen richtig abliefern." Die positive Bewertung spornt die Schlagersängerin zusätzlich an. Sie verspricht, weiterhin hart zu trainieren: "Die tolle Bewertung der Jury spornt mich jetzt noch mehr an, weiter hart zu trainieren." Das Training sei zwar anspruchsvoll und sie habe Muskelkater an Stellen, von denen sie nicht wusste, dass es sie gibt, aber die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin liebe es, gefordert zu werden.

Für Anna-Carina geht mit der Teilnahme bei "Let's Dance" ein absoluter Traum in Erfüllung, wie sie im Interview mit RTL verriet. Aufgeben komme für sie nicht in Frage. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch ihr Tanzpartner Evgeny. "Mit Evgeny an meiner Seite fühle ich mich unglaublich sicher – er fordert mich, motiviert mich und gibt mir gleichzeitig das Vertrauen, über mich hinauszuwachsen", schwärmte die Sängerin. Die Schlagerinterpretin freut sich bereits riesig auf die nächste Show und will beweisen, dass das Vertrauen des Knallhart-Jurors in sie gerechtfertigt ist. Privat hielt sich die Musikerin, deren Ehe mit Stefan Mross (50) im November 2022 nach sechs Jahren Beziehung endete, mit Einblicken meist zurück. Mitte Februar bestätigte sie allerdings, wieder seit einiger Zeit Single zu sein.

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack zeigt ihre neue Haarfarbe, Oktober 2025

RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2026

Simon Pfaff / ActionPress Joachim Llambi am Set von "Let's Dance"