Knötchen entdeckt: Emma Fernlund ist in Sorge um ihre Stimme

Emma Fernlund (25) meldet sich mit beunruhigenden Neuigkeiten bei ihren Fans. Die Reality-TV-Bekanntheit ließ nach jahrelangen Beschwerden ihre Stimme endlich medizinisch untersuchen. In ihrer Instagram-Story berichtet sie jetzt, dass bei ihr beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt zwei Knötchen am vorderen linken Stimmband entdeckt wurden. "Ich wache nämlich seit Jahren morgens immer mit Halsschmerzen auf und verliere schnell meine Stimme", erklärt die Influencerin ihren Followern. Für die ehemalige Das große Promi-Büßen-Teilnehmerin sei das besonders belastend, da sie berufsbedingt sehr viel reden müsse.

Via Social Media verrät Emma, wie es nun weitergehen soll: "Ich muss jetzt mit Stimmtraining beginnen, bevor man eine OP in Betracht zieht." Die Ex-Freundin von Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer Umut Tekin (28) will außerdem versuchen, in den nächsten Tagen so wenig wie möglich zu sprechen. Emma betont, dass die Beschwerden schon seit sehr langer Zeit ein Signal ihres Körpers seien, besser und ruhiger mit sich umzugehen. "On top an sich brauche ich gerade ein bisschen Zeit für mich", fügte die Fitness-Influencerin hinzu.

Wie Emma ihren Followern mitteilt, ist ihre tiefe Stimme schon länger Thema gewesen. Die morgendlichen Halsschmerzen und der schnelle Verlust der Stimme hätten sie über die Jahre hinweg immer wieder belastet. Mit den Neuigkeiten wendet sie sich nun an ihre Community: "Das einfach als Update für die, die es juckt." Zuletzt war die kesse Blondine mit ganz anderen Themen in den Schlagzeilen: Ihr wurde vorgeworfen, sich mit Serkan Yavuz (32) bei The 50 mehr als nur geküsst zu haben. Emma dementierte allerdings jegliche Vorwürfe im Gespräch mit Bild Buschfunk.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Dezember 2025

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp-Teilnehmer 2026

Joyn Emma Fernlun in "Das große Promi-Büßen"