Umut Tekins Ex Emma kommentiert die Fake-Lovestory mit Ariel

Im Dschungelcamp spitzt sich der Zoff zwischen Ariel und Umut Tekin (28) zu. Ausgelöst wurde die Eskalation durch die Frage, wer eine angebliche Lovestory vor laufenden Kameras geplant haben soll. Umut behauptet, Ariel habe ihn vorab per FaceTime kontaktiert, um eine Romanze für die Show zu inszenieren. Ariel widerspricht und dreht den Spieß um. Mitten in dieser Schlammschlacht kündigt Umut an, ein aufgenommenes Telefonat veröffentlichen zu wollen. Jetzt legt seine Ex Emma Fernlund (25) im Format "Bild Buschfunk" nach: "Ich hab vor Kurzem noch mit ihm telefoniert und da hat er mir das auch erzählt. [...] Also laut Umut stimmt das, dass sie ihm gesagt hat: 'Hey, bei Leyla und Mike kam das doch damals so gut an, lass uns das doch auch mal machen.'"

Dass ihr Ex das Gespräch mit Ariel veröffentlichen möchte, kritisiert Emma aber trotzdem: "Ich finde das erst mal krass. In erster Linie: Warum hat Umut überhaupt eine Aufzeichnung davon? Das finde ich schon mal komisch." Die frühere Der Promihof-Teilnehmerin relativiert jedoch auch: Sie habe andere Stimmen gehört. "Wiederum habe ich dann mit einem Kumpel gequatscht, der mit Ariel in Kontakt stand und der meinte das genau andersrum. Wer von den beiden jetzt lügt, wird sich wohl erst nach dem Dschungel zeigen", behauptet sie.

Neben dem Streit zwischen Umut und Ariel sorgte auch das Dauerthema Serkan Yavuz (32) im Dschungelcamp zuletzt für Ärger – zumindest bei den Zuschauern. In den sozialen Netzwerken machten viele Fans ihrem Unmut Luft, weil Samira Yavuz (32) immer wieder ihre alte Beziehung mit dem Vater ihrer Kinder zum Thema machte sowie seine Affäre mit Mitcamperin Evanthia Benetatou (33). Ein User schrieb unter einen Post von Promiflash: "Hat Samira nur das eine Thema? Dachte, sie hätte mehr zu bieten." Auch Kommentare wie "Serkan sollte Dschungelkönig werden, keiner ist da so präsent wie er" zeigten, wie genervt viele vom ständigen Gespräch über den früheren Das große Promi-Büßen-Teilnehmer sind.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin auf einer Halloweenparty 2024

RTL Ariel im Dschungeltelefon

RTL Samira Yavuz und Eva Benetatou im Dschungelcamp