Emma Fernlund ist überrascht vom Serkan-Thema im Dschungel

Emma Fernlund (25) meldet sich zu Wort, nachdem im Dschungelcamp plötzlich ihre Vergangenheit mit Serkan Yavuz (32) Thema geworden ist. Auslöser waren Aussagen von Samira Yavuz (32), die derzeit im australischen Busch sitzt und gestern Abend behauptete, zwischen Emma und Serkan sei bei The Power mehr gelaufen als nur ein Kuss – das erzählte sie ausgerechnet ihrem Co-Star Umut Tekin (28), dem Ex von Emma, der zu diesem Zeitpunkt noch mit ihr liiert war. Im Gespräch mit Bild Buschfunk erklärt Emma nun, dass sie vor dem Dschungel ein klärendes Telefonat mit Samira hatte. Dennoch findet sie: "Das hat für mich einen komischen Beigeschmack."

Emma kann nicht nachvollziehen, dass Samira dieses Thema nun im deutschlandweiten TV an die große Glocke hängt. Immerhin sei sie es gewesen, die die 25-Jährige um Verschwiegenheit gebeten hatte. Sie erinnert sich: "Samira meinte noch: 'Bitte häng es nicht an die große Glocke, dass wir telefoniert haben. Ich wollte einfach nur Gewissheit haben, dass nichts anderes lief.'" Daher vermutet Emma ein ganz bestimmtes Kalkül hinter dem Gespräch von Samira und Umut. "Für mich klingt es so, als ob Umut ein Thema braucht, um präsent zu sein, und Samira vielleicht auch nichts anderes zu erzählen hat, weshalb man diese Thematik jetzt noch mal groß aufrollen muss. Auf irgendwen muss man ja mit dem Finger zeigen und da komme ich, glaube ich, ganz gelegen", mutmaßt sie.

Im Dschungelcamp legte Samira gestern Abend nahe, dass zwischen Emma und Serkan mehr lief als nur der Kuss, der auch in der Show thematisiert wurde. Für Umut waren das Neuigkeiten – er reagierte schockiert und angeekelt. Für Emma ist diese Reaktion Doppelmoral pur, wie sie im Interview klarstellt. Sie erinnert daran, dass Umut sie zu einem früheren Zeitpunkt selbst betrogen hatte. "Unsere Beziehung war ja schon irgendwie auf der Kippe und das entschuldigt es jetzt nicht, aber ich finde, er ist der Letzte, der sich da ein Urteil drüber erlauben sollte", meint sie.

Anzeige Anzeige

Instagram, Joyn Collage: Emma Fernlund, Serkan Yavuz

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Realitystars

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin bei den Reality-Awards 2024