Emma Fernlund enthüllt: Das ist mit Serkan wirklich passiert

Emma Fernlund (25) nimmt Stellung zu den schweren Vorwürfen: Im Gespräch im "Bild Buschfunk" reagiert der Reality-Star auf Aussagen von Samira Yavuz (32) aus dem Dschungelcamp, die behauptet hatte, zwischen Emma und Samiras Mann Serkan Yavuz (32) sei bei The Power mehr gelaufen als ein Kuss. Die Debatte kocht seit Tagen hoch, befeuert durch Kommentare von Ex-Partner Umut Tekin (28). Emma schildert, dass sie sich auf solche Töne eingestellt habe, nachdem sie kurz vor Weihnachten noch mit Umut telefoniert hatte. Nun will sie Klarheit schaffen – und spricht offen über den Kuss, die Umstände am Set und die Lage ihrer damaligen Beziehung.

Gegenüber dem Magazin betont Emma: "Das finde ich sehr spannend, ich habe nämlich kürzlich auch mit Samira telefoniert, weil ihr zugetragen worden ist, dass da mehr war. Aber es lief da nie mehr. Da war der Kuss, das haben wir jetzt alle gesehen und das war's." Nach ihren Worten habe Umut ihr im November selbst wehgetan: "Und ich finde es halt schade, dass ein Umut dann da sitzt und sagt: Ekelhaft, wie sie mich betrogen hat, dabei war Umut ja derjenige, der mich im November betrogen hat und nicht nur mit einem Kuss und das habe ich ihm verziehen." Emma macht deutlich, dass die Beziehung zu diesem Zeitpunkt bereits "auf der Kippe" stand, was nichts entschuldigt, aber einordnet. "Und das jetzt so drehen zu wollen von wegen, da war noch mehr… Unsere Beziehung war ja schon irgendwie auf der Kippe und das entschuldigt es jetzt nicht, aber ich finde, er ist der Letzte, der sich da ein Urteil drüber erlauben sollte." Menschlich sei sie von Umut sehr enttäuscht.

Die Anschuldigungen hatten ihren Ursprung in einem Lagerfeuer-Gespräch im Dschungelcamp, in dem Samira andeutete, nach dem TV-Kuss sei zwischen Serkan und Emma noch mehr passiert. Für Fans der Reality-Welt ist das ein brisanter Rückblick, weil "The Power" schon damals für reichlich Wirbel sorgte. Emma selbst hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihr Loyalität im engsten Kreis ist. Zwischen Showterminen und Social-Media-Alltag sucht die Influencerin häufig den Austausch direkt per Telefon, statt öffentlich nachzulegen – so auch jetzt mit Samira. Im privaten Umfeld setzt die Schwedin auf klare Worte, aber auf leise Töne. Freunde beschreiben die TV-Bekanntheit als jemand, der Konflikte lieber klärt, als sie zu verlängern.

Anzeige Anzeige

IMAGO / APress, Imago Collage: Emma Fernlund und Serkan Yavuz

Anzeige Anzeige

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp-Teilnehmer 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025